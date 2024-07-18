教育部芬芳獎 新北5教育人員、1志工團獲得殊榮

今年「杏壇芬芳獎」，新北市共有5名教職人員、1團體獲獎。圖為興化國小教師邱惠絹。（新北市教育局提供）

2024/07/18 19:16

〔記者黃子暘／新北報導〕教育部國民及學前教育署透過「杏壇芬芳獎」表揚教職人員，新北市教育局長張明文表示，新北共有5人、1團體獲獎，得獎者為技高組淡水商工教師鄭煒儒、鶯歌工商主任廖昱誠、瑞芳高工教師翁明郎、國中組三多國中主任陳致棋、幼兒園組興化國小教師邱惠絹，及團體組大豐國小「EQ志工團」，感謝敬業的教職員辛勤付出。

教育局介紹，鄭煒儒在學校教導公民與社會、生命教育，還曾開設「口語表達與自我行銷」等課程，他希望協助弱勢學生透過教育翻身，更堅持「看見每個孩子，也努力讓每個孩子被看見」的教學理念，可謂是「人生不下課的公民老師」。

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教育局表示，廖昱誠是陶瓷技藝教育的重要推手，指導學生參加工科技藝競賽屢獲佳績，曾帶領陶工科與鶯歌陶瓷博物館共同辦理畢業展活動，也藉由「師徒制」讓陶藝向下扎根，教學之餘也堅持創作，致力於藝術、技藝傳承。

教育局說，翁明郎的教育理念是「以好的事物與學生分享」，他像家人一樣陪伴學生、指導學生參加校內外各項競賽，並適時提供支援，幫助學生建立「培養解決問題的能力，面對問題靜下心再想想，穩定心的能力很重要」等觀念，引導學生成長。

教育局說表示，陳致棋從事教職工作近30年，教育、行政經驗都豐富，他秉持「苦不能苦孩子，窮不能窮孩子；窮人需靠教育來翻身，志業一生戮力照顧與關懷每位學子」的教育理念，希望提供學生人生道路上發光發熱的機會。

教育局介紹，邱惠絹重視孩子的需求，密切關懷新住民、弱勢家庭孩子，也「走在時代尖端」，擔任學前程式教育種子教師，精進自我學習程式教育，協助附幼的孩子建立程式語言的邏輯概念，讓「不插電的程式教育」學習在附幼萌芽。

大豐國小EQ志工團則志在推動情緒及心理教育，教育局說，志工團希望讓每位學童受益於EQ教育，每學期均以深入淺出的方式授課，讓孩子快樂學習，盼創造高EQ的社會。

今年「杏壇芬芳獎」，新北市共有5名教職人員、1團體獲獎。圖為鶯歌工商主任廖昱誠。（新北市教育局提供）

今年「杏壇芬芳獎」，新北市共有5名教職人員、1團體獲獎。圖為三多國中主任陳致棋。（新北市教育局提供）

今年「杏壇芬芳獎」，新北市共有5名教職人員、1團體獲獎。圖為瑞芳高工教師翁明郎（右1）。（新北市教育局提供）

今年「杏壇芬芳獎」，新北市共有5名教職人員、1團體獲獎。圖為淡水商工教師鄭煒儒（右1）。（新北市教育局提供）

今年「杏壇芬芳獎」，新北市共有5名教職人員、1團體獲獎。圖為大豐國小「EQ志工團」。（新北市教育局提供）

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