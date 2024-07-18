為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

教育部芬芳獎 新北5教育人員、1志工團獲得殊榮

今年「杏壇芬芳獎」，新北市共有5名教職人員、1團體獲獎。圖為興化國小教師邱惠絹。（新北市教育局提供）

今年「杏壇芬芳獎」，新北市共有5名教職人員、1團體獲獎。圖為興化國小教師邱惠絹。（新北市教育局提供）

2024/07/18 19:16

〔記者黃子暘／新北報導〕教育部國民及學前教育署透過「杏壇芬芳獎」表揚教職人員，新北市教育局長張明文表示，新北共有5人、1團體獲獎，得獎者為技高組淡水商工教師鄭煒儒、鶯歌工商主任廖昱誠、瑞芳高工教師翁明郎、國中組三多國中主任陳致棋、幼兒園組興化國小教師邱惠絹，及團體組大豐國小「EQ志工團」，感謝敬業的教職員辛勤付出。

教育局介紹，鄭煒儒在學校教導公民與社會、生命教育，還曾開設「口語表達與自我行銷」等課程，他希望協助弱勢學生透過教育翻身，更堅持「看見每個孩子，也努力讓每個孩子被看見」的教學理念，可謂是「人生不下課的公民老師」。

教育局表示，廖昱誠是陶瓷技藝教育的重要推手，指導學生參加工科技藝競賽屢獲佳績，曾帶領陶工科與鶯歌陶瓷博物館共同辦理畢業展活動，也藉由「師徒制」讓陶藝向下扎根，教學之餘也堅持創作，致力於藝術、技藝傳承。

教育局說，翁明郎的教育理念是「以好的事物與學生分享」，他像家人一樣陪伴學生、指導學生參加校內外各項競賽，並適時提供支援，幫助學生建立「培養解決問題的能力，面對問題靜下心再想想，穩定心的能力很重要」等觀念，引導學生成長。

教育局說表示，陳致棋從事教職工作近30年，教育、行政經驗都豐富，他秉持「苦不能苦孩子，窮不能窮孩子；窮人需靠教育來翻身，志業一生戮力照顧與關懷每位學子」的教育理念，希望提供學生人生道路上發光發熱的機會。

教育局介紹，邱惠絹重視孩子的需求，密切關懷新住民、弱勢家庭孩子，也「走在時代尖端」，擔任學前程式教育種子教師，精進自我學習程式教育，協助附幼的孩子建立程式語言的邏輯概念，讓「不插電的程式教育」學習在附幼萌芽。

大豐國小EQ志工團則志在推動情緒及心理教育，教育局說，志工團希望讓每位學童受益於EQ教育，每學期均以深入淺出的方式授課，讓孩子快樂學習，盼創造高EQ的社會。

今年「杏壇芬芳獎」，新北市共有5名教職人員、1團體獲獎。圖為鶯歌工商主任廖昱誠。（新北市教育局提供）

今年「杏壇芬芳獎」，新北市共有5名教職人員、1團體獲獎。圖為鶯歌工商主任廖昱誠。（新北市教育局提供）

今年「杏壇芬芳獎」，新北市共有5名教職人員、1團體獲獎。圖為三多國中主任陳致棋。（新北市教育局提供）

今年「杏壇芬芳獎」，新北市共有5名教職人員、1團體獲獎。圖為三多國中主任陳致棋。（新北市教育局提供）

今年「杏壇芬芳獎」，新北市共有5名教職人員、1團體獲獎。圖為瑞芳高工教師翁明郎（右1）。（新北市教育局提供）

今年「杏壇芬芳獎」，新北市共有5名教職人員、1團體獲獎。圖為瑞芳高工教師翁明郎（右1）。（新北市教育局提供）

今年「杏壇芬芳獎」，新北市共有5名教職人員、1團體獲獎。圖為淡水商工教師鄭煒儒（右1）。（新北市教育局提供）

今年「杏壇芬芳獎」，新北市共有5名教職人員、1團體獲獎。圖為淡水商工教師鄭煒儒（右1）。（新北市教育局提供）

今年「杏壇芬芳獎」，新北市共有5名教職人員、1團體獲獎。圖為大豐國小「EQ志工團」。（新北市教育局提供）

今年「杏壇芬芳獎」，新北市共有5名教職人員、1團體獲獎。圖為大豐國小「EQ志工團」。（新北市教育局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
用打拳落實教育理念 內埔農工傅志群獲杏壇芬芳獎
2023/06/29 20:25

用打拳落實教育理念 內埔農工傅志群獲杏壇芬芳獎
自稱上海富商盯上女師 遊說投資虛幣還送iPhone騙走380萬
2024/07/14 14:53

自稱上海富商盯上女師 遊說投資虛幣還送iPhone騙走380萬

「多城市II」10分鐘直達台積電 3房價現省200萬
豐原高中霸凌案不成立遭各界砲轟 校方人員私下大表無奈
2023/08/30 14:23

豐原高中霸凌案不成立遭各界砲轟 校方人員私下大表無奈
嘉市3教師陳鴻銓、陶秀英、吳佩樺 獲杏壇芬芳獎
2024/07/17 12:57

嘉市3教師陳鴻銓、陶秀英、吳佩樺 獲杏壇芬芳獎

《CHARM野性魅力》 全球寵物的最佳伴侶
生活今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播