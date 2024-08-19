酷拉皮卡有望下船？《獵人》宣布今年10月「漫畫連載再開」

《週刊少年JUMP》今（19）日晚間突然宣布，《獵人》將在今年10月7日重新開始連載。（圖擷取自「ジャンプチャンネル」YouTube）

2024/08/19 23:06

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕由日本漫畫家冨樫義博創作的超人氣作品《獵人》，連載期間因作者罹患嚴重腰痛與其他私人因素，時常進入漫長休刊，令不少粉絲常苦笑說「想看到結局得請後代燒」、「酷拉皮卡能下船了嗎？」。《週刊少年JUMP》今（19）日晚間突然宣布，《獵人》將在今年10月7日重新開始連載，消息立即引發粉絲暴動。

綜合日媒報導，根據《週刊少年JUMP》官方YouTube頻道「ジャンプチャンネル」的最新直播，除了宣布人氣作品《咒術迴戰》即將在下個月結束6年半的連載，還提到原本不再以週刊形式進行連載的《獵人》，在睽違1年又9個月之後，於今年10月7日在《週刊少年JUMP》恢復連載，最新的單行本第38卷則會先在9月4日發售。

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消息發布後，立即登上日本社群平台「X」（原推特）熱門趨勢，同時冨樫義博也在自己高達323萬人追蹤的X帳號，發布一張寫有數字「3」的漫畫稿紙照片，似乎間接證實自己即將回歸《週刊少年JUMP》的消息，讓粉絲們為此激動不已，紛紛留言轉發、按讚該文。

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