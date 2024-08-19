為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    酷拉皮卡有望下船？《獵人》宣布今年10月「漫畫連載再開」

    《週刊少年JUMP》今（19）日晚間突然宣布，《獵人》將在今年10月7日重新開始連載。（圖擷取自「ジャンプチャンネル」YouTube）

    《週刊少年JUMP》今（19）日晚間突然宣布，《獵人》將在今年10月7日重新開始連載。（圖擷取自「ジャンプチャンネル」YouTube）

    2024/08/19 23:06

    祝蘭蕙／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕由日本漫畫家冨樫義博創作的超人氣作品《獵人》，連載期間因作者罹患嚴重腰痛與其他私人因素，時常進入漫長休刊，令不少粉絲常苦笑說「想看到結局得請後代燒」、「酷拉皮卡能下船了嗎？」。《週刊少年JUMP》今（19）日晚間突然宣布，《獵人》將在今年10月7日重新開始連載，消息立即引發粉絲暴動。

    綜合日媒報導，根據《週刊少年JUMP》官方YouTube頻道「ジャンプチャンネル」的最新直播，除了宣布人氣作品《咒術迴戰》即將在下個月結束6年半的連載，還提到原本不再以週刊形式進行連載的《獵人》，在睽違1年又9個月之後，於今年10月7日在《週刊少年JUMP》恢復連載，最新的單行本第38卷則會先在9月4日發售。

    消息發布後，立即登上日本社群平台「X」（原推特）熱門趨勢，同時冨樫義博也在自己高達323萬人追蹤的X帳號，發布一張寫有數字「3」的漫畫稿紙照片，似乎間接證實自己即將回歸《週刊少年JUMP》的消息，讓粉絲們為此激動不已，紛紛留言轉發、按讚該文。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播