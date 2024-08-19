彰化溫室工寮大火滿園鹿角蕨付之一炬 損失數百萬

花壇鄉一間栽種鹿角蕨等植物的溫室工寮今晚發生大火，消防員噴水灌救。（消防局提供）

2024/08/19 20:44

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣花壇鄉一間溫室工寮今晚突然發生大火，烈焰沖天，大批消防員噴水灌救控制火勢後，整間工寮幾乎付之一炬，經警方了解工寮內竟栽種不少價值連城的鹿角蕨，直呼鹿角蕨在坊間叫價水漲船高，業者欲哭無淚，預估損失高達數百萬元，火災發生原因與財物損失仍待釐清。

彰化縣消防局今晚7點多接獲報案指出，花壇鄉一處溫室工寮起火燃燒，消防局出動各式消防車6輛、救護車1輛，消防人員15人趕往現場搶救；消防員趕抵現場後發現火勢相當猛烈，照亮夜空，立即部署水線灌救。

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經灌救數十分鐘火勢終於控制，進行殘火處理；消防員與警方勘查火場並詢問業者發現，原來溫室工寮內栽種不少價值連城的鹿角蕨；有許多鹿角蕨被燒到一點殘跡也不剩，還有許多掛在牆上的鹿角蕨被大火熏黑或殘破，只有少數倖存，業者直呼損失慘重，粗估損失金額恐逾200萬元甚至更多。

警方表示，鹿角蕨因其獨特的外觀和時下流行，價格水漲船高，普通品種的鹿角蕨1株約數百元到上千元、數千元不等，曾經聽聞珍稀的鹿角蕨品種，1株叫價到數百萬元甚至上千萬元都有，價格堪比1棟房子，令人咋舌。

花壇鄉一間栽種鹿角蕨等植物的溫室工寮今晚發生大火，烈焰沖天。（消防局提供）

花壇鄉一間栽種鹿角蕨等植物的工寮今晚發生大火，濃煙直竄天際。（警方提供）

花壇鄉一間栽種鹿角蕨等植物的溫室工寮今晚發生大火，栽種的鹿角蕨等植物嚴重焚毀。（消防局提供）

花壇鄉一間栽種鹿角蕨等植物的溫室工寮今晚發生大火，不少植物被大火波及。（消防局提供）

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