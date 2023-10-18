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首頁　>　社會

鹿角蕨搶手 識貨阿伯潛入園藝店15次偷65株

警方於胡男住家起獲65株鹿角蕨盆栽。（讀者提供）

警方於胡男住家起獲65株鹿角蕨盆栽。（讀者提供）

2023/10/18 09:20

〔記者陳文嬋／高雄報導〕鹿角蕨是台灣當紅療癒系植物，高雄一名胡姓阿北很識貨，3個多月來趁凌晨無人之際，侵入楠梓區一家園藝店15次，總計竊走65株鹿角蕨盆栽，造成店家損失9萬7500元，警方循線將胡男查緝到案，起出65株鹿角蕨盆栽，收藏擺放家中觀賞，警訊後將他依竊盜罪嫌函送法辦。

楠梓區德中路園藝店黃姓老闆近日發現店內鹿角蕨遭竊，價值有千元甚至上萬元不等，清點發現少了65株鹿角蕨，總計損失9萬7500元，向楠梓警分局加昌派出所報案。

警方調閱周邊監視器畫面，發現1名男子經常於凌晨1至2時，趁店家打烊後無人之際，騎機車停放店門外，侵入店內偷竊鹿角蕨，放置機車腳踏板後，騎機車從容離去。

警方以車追人深入調查，鎖定胡姓老翁（66歲）涉案，前天將他查緝到案，清查胡男侵入園藝店15次，總計竊走65株鹿角蕨，警方於胡男家中全數起獲。

胡男坦承犯行不諱，供稱因貪小便宜不用花錢，食髓知味多次鋌而走險，自今年7月起即數次趁凌晨時分，潛入園藝店竊取鹿角蕨盆栽，供稱只是蒐集未變賣，擺放家中觀賞，警訊後昨將他依竊盜罪嫌函送偵辦。

胡姓阿北侵入園藝店15次，偷走65株鹿角蕨。（讀者提供）

胡姓阿北侵入園藝店15次，偷走65株鹿角蕨。（讀者提供）

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