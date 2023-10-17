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關不怕！老賊假釋7天偷3輛車 警急建議聲押獲准

陳姓竊嫌身手看不出快要70歲。（民眾提供）

陳姓竊嫌身手看不出快要70歲。（民眾提供）

2023/10/17 22:54

〔記者王捷／台南報導〕快70歲的陳姓竊嫌10日假釋後，馬上偷了機車代步，之後又連續偷了2輛機車，去彩券行偷走4張彩券，犯案足跡橫跨3個分局，除了掌握他的犯罪事證，分局間的行政溝通也很費時，讓警方忙到蠟燭多頭燒，終於整理出他7天來的犯行，建議檢察官聲押，今以預防性羈押獲准。

陳男有多項竊盜紀錄，他服刑後仍無法矯正，一假釋就在地院附近找了機車騎到沒油後，又去偷一輛報廢的代步車，這輛機車因為鑰匙孔鬆了，讓陳男用其他鑰匙發動偷走，直到15日深夜，他沒戴安全帽、機車也沒掛牌，被民權派出所員警攔下。

警方除了攔下這輛報廢車，還查出陳男偷的第一輛車，將他移送後，陳男被檢方飭回，結果隔天中午再次作案，陳男趁著沈姓女外送員把機車停在路邊等餐時，偷走沈女的機車，又騎著這輛車去南區一家彩券行內行偷了4張彩券。

警方以沈女的車牌追人，發現陳男騎著贓車到東區把外送員的外送箱丟在路邊，接著又騎往仁德區，警二分局民權所長何家慶立刻驅車追人，從東區追至仁德區，再沿著線索追回南區，最後趁著陳男剛偷完彩券，在當場將他逮捕，檢方也提出預防性羈押獲准。

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