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牆上貼著你的臉還敢來偷！ 板橋警民合逮「娃娃機公敵」

陳男有「娃娃機公敵」之稱，這次下手的店家被他「光顧」多次，行竊身影遭監視器拍下。（記者徐聖倫翻攝）

陳男有「娃娃機公敵」之稱，這次下手的店家被他「光顧」多次，行竊身影遭監視器拍下。（記者徐聖倫翻攝）

2023/09/10 16:10

〔記者徐聖倫／新北報導〕1名娃娃機台主前日凌晨心血來潮觀看店面監視器，發現位於新北市板橋四川路二段的機台有小偷正在撬零錢箱，於是趕緊報警。警方獲報趕抵，台主隨後抵達，一看才發現，這是在板橋區號稱「娃娃機公敵」的慣竊陳姓男子，令人搖頭的是，該店家牆上就貼著陳男上次行竊的清晰照片，竟然還敢再來偷，警民最終合作將陳男扭送警所。

據了解，45歲陳姓男子有多起竊盜前科，他專門在板橋區各地的娃娃機店面行竊，已經為此進出警所10多次，娃娃機業者們都稱他是「娃娃機公敵」。8日凌晨4時許，1名娃娃機台主心血來潮看了一眼手機連線的監視畫面，目睹陳男正在撬機台，於是馬上報警。

警方與台主先後趕抵，陳男被逮個正著，所幸眾人來得及時，娃娃機還沒被破壞，警方當場依現行犯將陳男逮回警所。台主向警表示，店內還貼著之前陳男來行竊的監視器擷圖，結果他還是膽敢繼續來這邊偷，台主直呼「真是氣人」。

陳男向警供稱，自己因為無業沒錢，所以行竊，每次沒錢他都是偷娃娃機，偷久了自然也就順手，看來並無悔意。警詢後，依加重竊盜罪嫌，將陳男移送法辦。

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