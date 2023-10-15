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偷遍雙北蜘蛛盜沉迷遊戲 超商門口被逮

傅姓慣竊偷遍雙北，被新北市警三重分局逮獲，續追其餘犯行；圖為傅嫌爬上公寓頂樓犯案。（記者吳仁捷翻攝）

傅姓慣竊偷遍雙北，被新北市警三重分局逮獲，續追其餘犯行；圖為傅嫌爬上公寓頂樓犯案。（記者吳仁捷翻攝）

2023/10/15 14:14

〔記者吳仁捷／新北報導〕傅姓慣竊在雙北犯案20餘起，連假午後他在超商前輕鬆滑手機，未料早被警方鎖定攔查，傅嫌還背出胞弟身分證，但被警方識破，當場逮捕帶回偵訊；據了解，高瘦的傅嫌以蜘蛛人手法犯案，曾徒手翻過女兒牆，爬上公寓6樓頂加潛入民宅，專偷高價3C、精品，變賣後買毒解癮，警方擴大追查傅嫌犯行，並呼籲被害人踴躍出面。

三重警方調查，34歲傅男前科累累，因涉及詐欺、毒品、竊盜等案，被發布5條通緝罪名，為解決毒癮，在雙北犯下20餘起住宅竊盜案，犯案手法為攀爬公寓，從女兒牆翻入公寓加蓋頂樓等沒有防備民宅，搜刮屋內台幣、高價3C、精品包變賣牟利，用來買毒、租屋及購買遊戲點數。

警方調查，因傅嫌在三重犯案，警方掌握他身形、臉部等特徵，懷疑他涉重嫌，但傅嫌居無定所，四處躲藏，增加警方查緝難度，直到專案小組掌握傅嫌沉迷網路遊戲，常到正義北路一間超商儲值點數，警方在附近埋伏，見他現身湧上逮人，但傅嫌被逮時，一度謊報胞弟身分證，因臉型差異，被警方識破，並在傅嫌身上起出毒品。

傅嫌落網後，否認犯案，辯稱只是到頂樓透氣，得手贓物也都變賣，警方另查出，傅嫌也曾潛入北市通訊行犯案，得手市價共10餘萬的高價手機變賣，案由警方擴大查緝。

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傅姓慣竊偷遍雙北，被新北市警三重分局逮獲，續追其餘犯行；圖為警方盤查傅嫌。（記者吳仁捷翻攝）

傅姓慣竊偷遍雙北，被新北市警三重分局逮獲，續追其餘犯行；圖為警方盤查傅嫌。（記者吳仁捷翻攝）

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