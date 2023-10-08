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連亡者的東西也敢偷 見室友身亡他竟入屋行竊

基隆地院審結，認定金男觸犯竊盜罪，判處有期徒刑6月，得易科罰金。 （記者吳昇儒攝）

基隆地院審結，認定金男觸犯竊盜罪，判處有期徒刑6月，得易科罰金。 （記者吳昇儒攝）

2023/10/08 15:53

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆楊姓男子被蔡姓女友發現倒臥租屋處，救護人員確認明顯死亡後，報請檢警相驗。未料，金姓鄰居見檢警離開，房間未上鎖，竟趁隙進入搜刮財物。事後金男左手戴著蔡女手錶，揹著楊男背包，被蔡女發現，報警處理。基隆地院審結，認定金男觸犯竊盜罪，判處有期徒刑6月，得易科罰金。

檢警調查，52歲金男租住在基隆市區某大樓內的隔間，案發當天，住在隔避房間的楊姓男子其蔡姓女友，驚見男友倒臥屋內，沒有呼吸心跳，趕緊通報119及警方到場。

救護人員到場檢視，認定楊男已明顯死亡，後續交由警方調查，待鑑識人員與檢察官相驗後，遺體移往殯儀館先行安置。

金男眼見室內無人，且大門並未上鎖，直接進入屋內搜刮死者財物，拿走楊男背包，連身分證、印章、手機及現金一併帶走；另也取走蔡女的手錶。當日下午5時許，蔡女發現金男帶著自己的手錶及男友的背包，才知金男闖入屋內行竊，立刻報警處理。

金男被逮後否認犯行，表示自己只是到楊男房間將東西拿出，詢問一下是誰的物品而已，並非行竊。

蔡女則向檢察官表示，自己與男友平日都同居在該租屋處，男友身亡後，發現金男偷走自己的手錶，還拿走男友的背包，而租屋處的大門因故無法上鎖。

負責協助相驗的鄭姓偵查佐也向檢察官表示，當時有在屋內看見死者的卡其色背包，裡面裝有他的證件，檢查完畢後，也放回原處，並未拿出。

法官審理後，認為金姓竊賊缺乏尊重他人財產權的法治觀念，無故侵入死者租住處行竊，應予責備；但考量他犯後已將竊得物品歸還，所生危害較輕，判處有期徒刑6月，得易科罰金18萬元。

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