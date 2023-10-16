消費糾紛取走鑰匙 6旬婦挨告竊盜無罪定讞

6旬婦消費糾紛誤拿鑰匙挨告，被高雄高分院判決無罪定讞。（記者鮑建信攝）

2023/10/16 21:40

〔記者鮑建信／高雄報導〕6旬黃姓婦人與肉圓店發生消費糾紛，返家後警方找上門，指控她涉嫌取走店員鑰匙，並被檢方依竊盜罪起訴，高等法院高雄分院認為2串鑰匙相似，加上她年紀大，有可能拿錯，判決無罪定讞。

檢方指出，黃婦因與高雄市三民區建興路「御亭香碗粿肉圓店」發生消費糾紛，乃於去年1月15日晚上6點多，前往理論被拒後，涉嫌取走女店員放在桌上一串鑰匙，因而被依竊盜罪起訴。

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黃婦指稱，不小心錯拿鑰匙，警方找她製作筆錄後，返家在外套口袋找到，放回店家攤位下卻未被發現，後來接獲檢察官傳票通知，才把鑰匙交還檢方。

高雄地院判決她無罪後，檢方上訴指出，黃婦行竊前目光放在鑰匙上，隨後轉向廚房，同時伸手取走。此外，2串鑰匙數量和外觀顯不相同，她辯稱疲累誤拿，顯不可採；店家則認為黃婦故意拿走鑰匙報復。

高雄高分院調查，2串鑰匙均為深色鑰匙頭金屬鑰匙，金屬色澤相近，數量亦相近，雖形狀略有差異，但無其他諸如使用吊飾、造型鑰匙圈等特殊圖案、貼紙或署名等足以辨識特徵。

況且，黃婦已64歲，體力、眼力、記憶力及判斷力等各方面能力均已逐漸退化，誤拿鑰匙並非不可能，維持無罪判決並定讞。

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