台中小貨車撞微型電動二輪車波及路人 1死2傷

台中大里區甲堤南路、立新二街口，今天下午4點多發生小貨車撞微型電動二輪車意外，蘇姓騎士傷重不治，並波及2名行人送醫。（記者陳建志翻攝）

2024/08/19 20:13

〔記者陳建志／台中報導〕台中一名81歲劉姓老翁，今天下午4點多騎乘微型電動二輪車，行經大里區甲堤南路要左轉立新二街時，在路口遭對向駕駛小貨車的劉姓司機（64歲）撞上，並波及蔡姓（70歲）、蔣姓（66歲）兩名行人，劉姓老翁當場沒有呼吸心跳，經送醫急救仍不治，2名老婦人則是手腳擦挫傷沒有生命危險，肇事的劉男依過失致死罪嫌移送法辦，詳細肇事原因和責任警方將進一步釐清。

台中市消防局今天下午4點8分接獲報案，指稱大里區甲堤南路、立新二街口有車禍3人受傷，立刻派遣十九甲、大里分隊救護車到場，抵達時發現騎乘微型電動二輪車的劉姓老翁（81歲）已經沒有呼吸心跳，蔡姓（70歲）、蔣姓（66歲）2名老婦人在路邊遭波及手腳擦挫傷，膝蓋、腰椎疼痛送醫，所幸兩人都意識清楚。

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警方初步調查，當時劉姓老翁騎乘微型電動二輪車沿甲堤南路，在立新二街口時要左轉，當時對向由劉姓司機駕駛小貨車直行，煞車不及撞上老翁的電動二輪車，並往前拖行到一旁人行道，並波及在人行道的蔡姓（70歲）、蔣姓（66歲）兩名老婦人。

劉姓老翁因猛烈撞擊現場就沒有呼吸心跳，經送醫急救仍不治，劉姓小貨車司機則無恙，劉姓司機經酒測並無酒精反應，表示到路口時看到騎乘微型電動二輪車的老翁要煞車已經來不及，訊後依過失致死罪嫌移送法辦，詳細肇事原因和責任警方將進一步釐清。

台中大里區甲堤南路、立新二街口，今天下午4點多發生小貨車撞左轉微型電動二輪車意外。（記者陳建志翻攝）

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