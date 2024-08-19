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    宜蘭市中山路三段及舊城南路口 4車連環車禍3傷送醫

    宜蘭市中山路三段及舊城南路口發生4車連環車禍，造成3人受傷送醫。（圖擷取自臉書社團「宜蘭知識+」）

    宜蘭市中山路三段及舊城南路口發生4車連環車禍，造成3人受傷送醫。（圖擷取自臉書社團「宜蘭知識+」）

    2024/08/19 16:27

    首次上稿12:17
    更新時間16:27（新增案情）

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭市新月廣場附近的中山路三段及舊城南路口，今天上午發生貨車與復康巴士相撞車禍，波及另外2輛停等紅綠燈的貨車、轎車，又因漏油導致一名機車騎士自摔，造成3人受傷送醫。

    上午10點12分，一輛貨車從宜蘭市中山路北上，左轉舊城南路時，在路口撞上對向直行的復康巴士，當時2車只有駕駛沒有乘客，事發後彈飛撞上附近停等紅燈的貨車與轎車，釀成4車連環撞，另有一名機車騎士自摔，共3人受傷，宜縣消防局獲報出動救護車將傷者送醫救治，均無生命危險。

    警方針對騎士、駕駛酒測，都沒有酒精反應，排除酒後肇事，車禍原因仍待調查。宜蘭警分局呼籲用路人，駕駛車輛轉彎時應讓直行車先行，並注意車前狀況，隨時採取必要措施，維護交通安全。

    宜蘭市中山路三段及舊城南路口，今天發生貨車與復康巴士相撞車禍，波及其他2輛車，造成3人受傷。（圖由警方提供）

    宜蘭市中山路三段及舊城南路口，今天發生貨車與復康巴士相撞車禍，波及其他2輛車，造成3人受傷。（圖由警方提供）

    車禍現場讓人怵目驚心。（圖由警方提供）

    車禍現場讓人怵目驚心。（圖由警方提供）

    事故地點位在宜蘭市鬧區。（圖由警方提供）

    事故地點位在宜蘭市鬧區。（圖由警方提供）

    事發後車輛漏油，導致一名機車騎士自摔。（圖由警方提供）

    事發後車輛漏油，導致一名機車騎士自摔。（圖由警方提供）

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