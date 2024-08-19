義大利西西里遊艇沉沒1死 「英國比爾蓋茲」林奇等6人失蹤

「貝葉斯號」19日在義大利西西里島附近遭遇惡劣天氣沉沒，已知1死6失蹤。（歐新社檔案照）

2024/08/19 23:11

首次上稿：21:22

更新時間 23:11

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕義大利西西里島（Sicily）海岸今（19）日發生一起沉船事故，一艘懸掛英國國旗的豪華遊艇遭遇龍捲風侵襲，不幸沉沒。當局指出，目前共有15人獲救，且已尋獲1具遺體，但尚有6人下落不明，其中包含了英國知名企業家林奇（Mike Lynch）。

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美國有線電視新聞網（CNN）報導，義大利海岸警衛隊發言人表示，這艘沉沒的遊艇是56公尺的「貝葉斯號」（Bayesian），絕大部分乘客與船員為英國人，船上尚有2名英法籍人士，以及3名分別來自紐西蘭、愛爾蘭與斯里蘭卡的乘客。

發言人指出，貝葉斯號原先錨泊在距離波蒂塞洛（Porticello）約半海浬的地方，但在週一晨間5點遭遇龍捲風襲擊，因而發生憾事。

發言人說，搜救人員已陸續救出15人，其中1人為船長，另外有1名孩童被空運到巴勒莫（Palermo）的兒童醫院搶救；當地市長辦公室補充說，共有8人送醫治療。

《美聯社》指出，在6名失蹤者當中，包含了曾被譽為英國比爾·蓋茲（Bill Gates）的企業家林奇與他的律師，林奇的妻子則與其他14人一同獲救。

《衛報》（The Guardian）報導，林奇於1996年創辦了軟體公司Autonomy，而Autonomy軟體的運算效能一部分仰賴於貝氏推論（Bayesian inference）。Autonomy於2011年被美國科技巨頭惠普（HP）以111億美元收購，但林奇也因此被捲入多達15項詐欺指控，他的罪嫌一直到今年6月才被洗清。

搜救人員指出，6名失蹤者當中包含了英國企業家林奇與他的律師。（路透）

一艘豪華遊艇沉沒在義大利西西里島附近，搜救人員尋獲1具遺體，但尚有6人行蹤成謎。（歐新社）

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