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帶領新創企業接軌國際 「桃園天際線」加速器基地啟動

桃園天際線輔導計畫，輔導第一期六家新創企業，桃園市長張善政聽取公司產品簡介。（記者謝武雄攝）

桃園天際線輔導計畫，輔導第一期六家新創企業，桃園市長張善政聽取公司產品簡介。（記者謝武雄攝）

2024/07/18 20:39

〔記者謝武雄／桃園報導〕位於桃園市中路三號社會住宅的「桃園天際線加速器－Skyline」，是市府青年事務局輔導青年創業成立的第九個青創基地，即日起至8月9日開放第二期進駐申請，預計招募6組新創團隊進駐，入選團隊除最高可獲得50萬元獎勵外，市府也會媒合與知名企業合作。

市長張善政今出席開幕儀式時強調，Skyline著重於協助中後期的新創公司發展，包括取得國內外創業資源、合作夥伴及市場機會等，帶領桃園新創企業接軌國際。

青年事務局長侯佳齡表示，市府自去年下半年啟動桃園天際線輔導計畫，輔導第一期6家新創企業取得近5000萬元契約訂單，如今正式啟動桃園天際線加速器基地，同時展開第二期輔導計畫招募，邀請有意發展海外市場的優秀新創公司加入，規劃一對一客製化輔導及國際資金媒合機會，幫助新創團隊達成目標。

法國在台協會主任龍燁表示，有幸成為桃園天際線的合作夥伴，今年10月Mistral AI等法國人工智慧相關公司亦將來台展開更多合作，期待量子、能源、半導體等更多領域的新創公司加入桃園天際線計畫，也歡迎台灣新創企業加入每年6月於巴黎舉辦的全歐洲最大新創展覽「VivaTech」。

張善政指出，市府已與許多企業及國際加速器簽訂合作備忘錄，合作夥伴遍及美國、日本、新加坡、越南、菲律賓等國家，未來也將與全球知名新創加速器平台Plug and Play合作，讓桃園新創能量持續蓬勃發展。

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