轉型正義這樣也行！他們在咖啡店作畫讓外界認識台灣

2019-02-28 00:53

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市伊通街66巷內的里山咖啡，每到228前夕，黑板牆都會有228議題相關畫作，店老闆是今年32歲的顏紀威，他以自己的方式愛台灣，盼更多人知道轉型正義議題，他與他的夥伴們，在小小的咖啡店完成他的夢。他說，「如果有人來吵架也可以，我會解釋、溝通，我們只是愛台灣的方式不一樣」。

里山咖啡的特色是黑板牆上常會有不同主題的畫作，內容全與轉型正義有關，無論是同性婚姻、核電、勞工都是他關注的議題。每到228前夕，店內的黑板牆都會更換主題，今年則是以「台灣黑名單」為主，當年國民黨握有被迫流亡海外的政治異議分子黑名單，他們必須利用各種管道才能偷渡回台，其中一種擺脫追捕方式就是戴面具。

顏紀威是里山咖啡的老闆，但他其實是二代老闆，第一代老闆後來有自己的人生規劃，將店轉手給他。顏紀威說，第一代店長希望大家能夠關注228議題，開始規劃在牆上畫有關的畫作，不過後來有其他人生規劃，才會轉手，當時自己也想延續這個空間，才會接手這家店，如今彼此仍是朋友，還是會一起討論店內事務。

今年顏紀威首度搭配228做店內折價的活動，希望透過折價讓更多人到店裡欣賞畫作。顏紀威表示，當時的初衷是希望透過店內畫作，讓外界更能了解這些議題的歷史背景，所以在每年都會在黑板牆上畫QR code，上面連結相關報導或是維基百科介紹，民眾可透過QR code更能了解該事件。

店內的畫作都是由顏紀威夥伴翁俊儒所畫，翁說，每次畫之前都會參考大量文獻、照片、報導，腦袋就會有畫面，這次的畫作大約耗時4天，一次約施工4至6小時，過去最快的時候曾在2天就畫完。

顏紀威直言，自己除了里山咖啡店，還有另外2家桌遊店，可以感受到這幾年在台灣做生意不容易，他認為很多台灣人並不是不願到國外經營事業，只是他們喜歡台灣這塊土地，而選擇繼續留在這，「我覺得喜歡台灣的人很多，只是他們喜歡台灣的方式不太一樣」。

顏紀威笑說，其實也很歡迎不同想法的人到店裡交換想法，「如果有人來吵架也可以，我會和他解釋，並與他溝通，我們只是愛台灣的方式不一樣，但不代表我們無法互相理解，所以我希望這間店讓越多人知道越好，希望透過這間店，讓更多人知道轉型正義的議題。」

里山咖啡裡面幾乎都是使用台灣本土食材，顏紀威表示，店內盡量不用進口的東西，像是台灣茶也是使用坪林種的，也幫他們寄賣，銷量不錯，未來也會想繼續多推廣台灣本土的東西。

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