二二八基金會 7月擬公布轉型正義報告

2019-02-24 15:05

〔記者涂鉅旻／台北報導〕「二二八事件」爆發至今將滿72週年，財團法人二二八紀念基金會今日召開記者會，說明今年二二八中樞紀念儀式與系列紀念活動，基金會規劃，除紀念儀式、共生音樂節等活動外，今年也將繼續考證2000名可能受害者的資料，最快在3月公布今年首波名單。另基金會也計劃在今年7月發布1份攸關轉型正義的報告。

二二八基金會規劃，今年中樞紀念儀式將在今年2月28日下午2點，在二二八和平公園舉辦，屆時將邀請總統蔡英文參與，並頒發回復名譽證書給王富、許金水、張木火、曾琳土等4位受難者家屬，當日下午3點則在凱達格蘭大道舉辦共聲音樂節。而在此之前基金會在今日起舉辦畫展、特展，讓更多民眾了解二二八事件歷史。

另外，二二八基金會也將在26日和出版社合作舉辦新書座談會，介紹以宜蘭二二八受難者郭章垣醫師遺孀郭林汾的回憶錄進行編撰的書籍，為二二八歷史留下見證。

二二八事件基金會董事長薛化元表示，二二八基金會自去年起，就2000名可能受害者進行比對考證，繼去年底公布447名可能受難者名單後，今年期望再公布4波，最快預計今年3月就會公布今年首波。

薛化元表示，基金會今年7月也將公布1份著重於轉型正義歷程的報告，未來將透過專家審查，並翻譯成外文對外國公布，另外也將繼續搜羅、訪談受害者家屬的口述歷史，並透過專家考證，盼還原可靠歷史供外界了解。他也強調，二二八轉型正義相關報告出爐後，只是一個轉型正義階段的開始，並非結束，也盼此事能成為台灣人民共同記憶，建立共同體。

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