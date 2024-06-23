為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

大雷雨來了！ 台北市、新北市、苗栗縣、台中市、南投縣劇烈降雨

氣象署今日發布大雷雨即時訊息。（資料照）

氣象署今日發布大雷雨即時訊息。（資料照）

2024/06/23 15:57

首次上稿 15:47
更新時間 15:57

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕對流雲系發展旺盛，氣象署在今（23日）下午發布台北市、新北市、桃園市、新竹縣大雷雨即時訊息提醒民眾小心劇烈降雨、雷擊，溪（河）水暴漲，坍方、落石、土石流，以及低能見度。

氣象署下午2時38分發布「新北市、桃園市、新竹縣」大雷雨即時訊息，持續時間至下午3時45分；下午3時14分針對「台北市、新北市」發布大雷雨即時訊息，持續時間至4時15分止；下午3時30分針對「苗栗縣、臺中市、南投縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午5時止，氣象署提醒民眾慎防劇烈降雨、雷擊，溪（河）水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

大雷雨示警區域：

新北市：新店區、三峽區、烏來區。（持續時間至下午3時45分）

桃園市：大溪區、復興區。（持續時間至下午3時45分）

新竹縣：關西鎮、橫山鄉、尖石鄉。（持續時間至下午3時45分）

台北市：文山區（持續時間至下午4時15分）

新北市：中和區、永和區、新店區、三峽區、土城區、石碇區、烏來區。（持續時間至下午4時15分）

苗栗縣：卓蘭鎮（持續時間至下午5時止）

臺中市：東勢區、新社區、石岡區、太平區、和平區（持續時間至下午5時止）

南投縣：埔里鎮、草屯鎮、集集鎮、中寮鄉、魚池鄉、國姓鄉、水里鄉、信義鄉、仁愛鄉（持續時間至下午5時止）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
高溫飆38度1週！ 吳德榮示警：午後雷雨、瞬間大雨炸7天
2024/06/23 10:02

高溫飆38度1週！ 吳德榮示警：午後雷雨、瞬間大雨炸7天
台北下大雨 松山機場暫停地面作業、航班延誤
2024/06/23 14:56

台北下大雨 松山機場暫停地面作業、航班延誤

日月光落實減塑減碳 邁向永續未來
午後對流發展旺盛！ 9縣市大雨特報
2024/06/23 14:44

午後對流發展旺盛！ 9縣市大雨特報
18縣市高溫特報！ 台東出現焚風
2024/06/23 14:54

18縣市高溫特報！ 台東出現焚風

美術館核心區 高質感大樓享優越生活
生活今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播