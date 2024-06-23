大雷雨來了！ 台北市、新北市、苗栗縣、台中市、南投縣劇烈降雨

氣象署今日發布大雷雨即時訊息。（資料照）

2024/06/23 15:57

首次上稿 15:47

更新時間 15:57

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕對流雲系發展旺盛，氣象署在今（23日）下午發布台北市、新北市、桃園市、新竹縣大雷雨即時訊息提醒民眾小心劇烈降雨、雷擊，溪（河）水暴漲，坍方、落石、土石流，以及低能見度。

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氣象署下午2時38分發布「新北市、桃園市、新竹縣」大雷雨即時訊息，持續時間至下午3時45分；下午3時14分針對「台北市、新北市」發布大雷雨即時訊息，持續時間至4時15分止；下午3時30分針對「苗栗縣、臺中市、南投縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午5時止，氣象署提醒民眾慎防劇烈降雨、雷擊，溪（河）水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

大雷雨示警區域：

新北市：新店區、三峽區、烏來區。（持續時間至下午3時45分）

桃園市：大溪區、復興區。（持續時間至下午3時45分）

新竹縣：關西鎮、橫山鄉、尖石鄉。（持續時間至下午3時45分）

台北市：文山區（持續時間至下午4時15分）

新北市：中和區、永和區、新店區、三峽區、土城區、石碇區、烏來區。（持續時間至下午4時15分）

苗栗縣：卓蘭鎮（持續時間至下午5時止）

臺中市：東勢區、新社區、石岡區、太平區、和平區（持續時間至下午5時止）

南投縣：埔里鎮、草屯鎮、集集鎮、中寮鄉、魚池鄉、國姓鄉、水里鄉、信義鄉、仁愛鄉（持續時間至下午5時止）

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