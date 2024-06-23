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台南國際芒果節開幕 黃偉哲親到竹北送來「幸福芒滿！」

台南市長黃偉哲（左）今（23）日特地北上遠百竹北店出席「幸福芒滿！」1日快閃活動，端著鮮甜多汁的芒果，邀請新竹人品嚐。（記者廖雪茹攝）

台南市長黃偉哲（左）今（23）日特地北上遠百竹北店出席「幸福芒滿！」1日快閃活動，端著鮮甜多汁的芒果，邀請新竹人品嚐。（記者廖雪茹攝）

2024/06/23 15:53

〔記者廖雪茹／新竹報導〕台南優質芒果外銷日、韓、新加坡等國家，2024台南國際芒果節昨起2天在走馬瀨農場盛大開幕，台南市長黃偉哲今（23）日特地北上，帶著新鮮芒果及相關農漁特產，來到遠百竹北店出席「幸福芒滿！」1日快閃活動，端著鮮甜多汁的芒果，邀請新竹人踴躍來品嚐。

黃偉哲大力推銷表示，台南物產豐富，芒果季每年產季6到7月，不同區域的風土條件孕育出不同風味的芒果，炎炎夏日享用芒果，獨特的香氣與滋味，讓人無法抗拒。這次活動特地將台南芒果帶到北部，歡迎大家把握機會，將這份甜蜜帶回與家人分享。

台南市農業局長李建裕指出，台南國際芒果節昨天開鑼，系列活動將持續至7月13日，每週末由南化、玉井、大內、楠西、官田及左鎮等芒果產區接力舉辦精彩活動。

農業局副局長陳仲杰說，台南芒果收穫面積6864公頃，總產量將近6萬2000公噸，相當於台灣每2顆芒果就有1顆來自台南；今年受到花期及2月低溫影響，較去年減產約2成5。

陳仲杰指出，台南芒果品種多達50多種，市府除協助愛文芒果成功外銷日本、韓國，金煌芒果外銷新加坡等東南亞國家，民眾也可在台訂購外送特定國家。「幸福芒滿！」快閃市集提供消費滿額抽獎，因現場芒果有限，民眾若搶購不到，也可預購宅配。

除了新鮮芒果、芒果果乾，還有北門虱目魚、白蝦及後壁俗女村精釀米啤酒、茄芷包，知名的度小月擔仔麵和方便食用的肉燥罐頭；芝麻先生以台南胡麻研製風味濃郁的麻油；府城大水缸酸梅湯、桂花酸梅湯，用鮮果為原料製成的義式冰淇淋；玉井之門的各類水果乾等。

台南市政府與遠百竹北店攜手舉辦「幸福芒滿」，台南芒果一日快閃市集活動。（記者廖雪茹攝）

台南市政府與遠百竹北店攜手舉辦「幸福芒滿」，台南芒果一日快閃市集活動。（記者廖雪茹攝）

台南優質芒果外銷日、韓、新加坡等國家。（記者廖雪茹攝）

台南優質芒果外銷日、韓、新加坡等國家。（記者廖雪茹攝）

台南限定的五種芒果品種禮盒。（記者廖雪茹攝）

台南限定的五種芒果品種禮盒。（記者廖雪茹攝）

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