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日本友誼市率團參加台南芒果節 黃偉哲「芒果寶盒」迎賓

台南市長黃偉哲贈送芒果寶盒給富士宮市市長須藤秀忠（圖左）。（台南市政府提供）

台南市長黃偉哲贈送芒果寶盒給富士宮市市長須藤秀忠（圖左）。（台南市政府提供）

2024/06/23 12:22

〔記者王姝琇／台南報導〕日本城市官方率團參加台南國際芒果節，包括友誼市靜岡縣富士宮市及群馬縣水上町，群馬縣高崎市都有派人來訪。台南市長黃偉哲準備芒果寶盒迎賓，向遠道而來的日本友人介紹台南多元品種芒果。

芒果寶盒是黃偉哲的創意發想，禮盒會依採收時間，隨機混合不同種類芒果，今天送給貴賓的是愛文、西施、烏香、玉文與金煌等5種芒果，寶盒包裝結合臺南400、台南古蹟、後壁茄芷袋等，是最具有台南味的芒果禮盒。

黃偉哲表示，台南是台灣最大的芒果產地，好的東西需透過好的管道，才能送給最好的消費者，希望將最好的芒果介紹給各位貴賓，在這炎熱盛夏，大家能夠吃1碗芒果冰「清涼脾透開」。

富士宮市市長須藤秀忠表示，這次是睽違5年率團參加國際芒果節，再次感受到台南市的溫暖相迎，在此向黃偉哲市長、以及各位台南市民致上深深的謝意。也很感謝今年2月來參加台灣燈會時，台南市舉辦的盛大歡迎會，希望富士宮市與台南市今後在各領域都能有更深的交流，構築更進一步的關係。

另外也安排外賓前往走馬瀨農場內的名人芒果園，富士宮市須藤秀忠市長、水上町茂木法治議員都開心地與自己認養的芒果樹合影，初次參加的水上町茂木直人副町長，此行也認養了自己的芒果樹，外賓們都對台南芒果讚譽有加，表示每年都很期待吃到台南芒果。

富士宮市長須藤秀忠（圖左）及水上町副町長到芒果園參觀。（台南市政府提供）

富士宮市長須藤秀忠（圖左）及水上町副町長到芒果園參觀。（台南市政府提供）

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