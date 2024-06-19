台南芒果節驚艷！大胃王正妹PK「吃貨市長」

「台南芒果節」宣傳片，市長黃偉哲俏皮入鏡。（台南市府提供）

2024/06/19 23:09

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「台南芒果節」將於週末登場，美食網紅「泡芙」為台南拍攝宣傳影片，沒有「偶包」的台南市長黃偉哲再度發揮吃貨角色，與大胃王正妹PK吃芒果，他還自嘲說「看到美女會緊張捏」，增添「笑」果。

黃偉哲出場畫面，以「偷瞄式」俏皮入鏡。他閃進甜點店後，向大胃王正妹挑戰說「你怎麼1個人吃那麼多，你好意思嗎？」還幽默說看到美女會緊張。黃偉哲邀請泡芙與粉絲們，芒果季一定要來，並且大讚「台南的芒果好吃到連皮都可以吃」！

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網紅「泡芙」在影片中分享品嚐各種當地芒果美食，帶大家一起體驗芒果採摘的樂趣，「甜滿肚子也填飽心靈」。熱帶陽光濃縮在1顆1顆芒果，台南芒果季限定甜點則有起司奶霜冰沙芒果、生乳千層蛋糕、椰香奶油芒果雪花糖酥、芒果土鳳梨酥、香芒煙燻鴨肉堡、洛神芒果培根卷等。

泡芙一口一口吃，滿滿甜美笑意。她最推薦玉井金磚芒果，可以吃到美乃滋，外層起司烘烤，搭配柔軟又酸甜，「玉井芒果承包你心中的甜」。

泡芙還拜訪芒果產地左鎮「吳爺爺漫果處」的新生代青農吳豈宏。吳豈宏除了介紹芒果的生長栽培之外，並透露台南白堊土質的獨特栽培環境，以及耐心等待「在欉紅」，是芒果慢慢變「台南甜」的美味秘密。

網友留言：「芒果王子有帥到喔，市長很親民跟芒果王子一樣幽默」、「連市長都來跟泡芙搶吃的了，看我們泡芙多可愛」、「這種多拍拍不錯，前面拍各農民的辛苦，後面再拍相關的店（大吃）」。

黃偉哲與大胃王正妹泡芙宣傳片，自嘲說「看到美女會緊張」，逗趣十足。（台南市府提供）

大胃王正妹泡芙大吃台南芒果節限定甜點。（台南市府提供）

「台南芒果節」吃得到限定版甜點。（台南市府提供）

美食網紅「泡芙」宣傳台南芒果節。（台南市府提供）

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