夏天必來！台南芒果節 走馬瀨農場6/22見

台南芒果節將於6月22日重磅登場，市府今日熱鬧宣傳。（記者洪瑞琴攝）

2024/06/19 15:18

〔記者洪瑞琴／台南報導〕夏天來了，就要來台南玩、品嘗台南芒果各式繽紛美味！台南市長黃偉哲今（19）日偕同農會、農糧署宣告台南芒果節系列活動將於週末在走馬瀨農場熱情登場。

黃偉哲說，今年台南是全台灣最大的芒果產地，芒果產量豐盛，「優質芒果就是需要你來扮演吃貨」。農民都辛苦栽植，今年又是「台南400」，推出台南專屬笳子袋的芒果禮盒有各種品系綜合包，「不管怎麼包，通通要包回家」。每1顆芒果、每1箱芒果都有產銷履歷，也是品質保證。

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今年芒果節大亮點之一，「台南芒果美味地圖」推薦有逾百個據點的台南芒果美味店家，都使用台南芒果製作而成，整個台南市散發芒果香甜，包含夏天必吃的芒果冰、芒果鮮果、伴手禮、複合式餐廳、烘焙名店、合作快閃店、星級聯名飯店、採果體驗、產區商圈和景點。

其中，9家芒果節聯名星級飯店，有台南大飯店、台南維悅酒店、台南遠東香格里拉、台南晶英酒店、台糖長榮酒店、台南安平雅樂軒酒店、台南大員皇冠假日酒店、台南老爺行旅，以及禧榕軒大飯店，飯店內推出各式各樣的台南芒果餐點，並和iRent合作推出芒果節輕鬆遊台南優惠方案。

中華民國對外貿易發展協會台南辦事處主任周秀芬表示， 和市府合辦採購貿易洽談，邀請到日韓星馬及美國、加拿大、澳洲等7國14家買家，估計未來1年下單金額超過1846萬美元。

農業局局長李建裕說，6月22、23日走馬瀨農場主場活動，民眾穿芒果顏色服裝（紅黃橘綠）或芒果圖樣裝扮，可參加「芒果轉轉樂」限量抽獎。另結合芒果6大產區周周有活動，23日南化芒果節、地點南化天后宮廣場；29、30日在玉井青果市場和周邊夏季「淺山市集」；29日走馬瀨農場有「好芒牧草節」和「台南400地景劇場」；30日在大內青果市場、7月6日在楠西的芒果農創玫瑰綠柏園、7月7日在官田渡頭芒果市場，以及7月13日在左鎮驛站等。

台南市長黃偉哲（左）為今年台南芒果節加持宣傳。（記者洪瑞琴攝）

「台南400」專屬芒果禮盒，各品系芒果1次打包。（記者洪瑞琴攝）

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