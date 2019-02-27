蔡英文：轉型正義的五大任務是法律所規定 必須一一執行

2019-02-27 13:51

〔記者蘇永耀／台北報導〕總統蔡英文今天接見海外二二八遺屬表示，這兩年來對於轉型正義工作，政府比以往更用心，整體而言「我們有一些突破性的進步」，包括預計今年年中也會發表關於二二八事件轉型正義新報告。總統並說，轉型正義的5大任務是法律所規定的任務，轉型正義委員會必須一一執行。

根據促轉條例，轉型正義的5大任務包括：一、開放政治檔案。二、清除威權象徵、保存不義遺址。三、平復司法不法、還原歷史真相，並促進社會和解。 四、不當黨產之處理及運用。五、其他轉型正義事項。

總統上午接見「2019年海外二二八遺屬返鄉團」致詞表示，從1992年開始，海外二二八遺屬組團回來台灣的活動，今年已經是第8屆，這次有來自美國、日本與巴西，大家辛苦了，走這一趟，除了緬懷受難前輩之外，還有一個共同信念透過追求歷史真相，讓整個台灣社會可以從更多面向，紀念二二八、反思二二八。

總統感謝二二八遺屬一路的堅持，人在國外都長期關心國內轉型正義工作的進度，也提出很多建議。總統說，如果沒有大家時時刻刻的提醒，就沒有今天政府愈來愈誠實面對歷史的進展。

總統說，一直到民主化以後，政府才開始做了一系列的努力，包括認錯、道歉、立碑、歷史真相的調查與賠償，以及回復受難者名譽。但是，總統說，對於真相的探詢、對公義的追求是沒有終點，政府有責任做得更多，這兩年來對於轉型正義工作，政府比以往更用心，整體而言「我們有一些突破性的進步」。

在法制面，總統說，通過了促進轉型正義條例的立法，以後轉型正義的5大任務都有明確條文可以依循與規範，換句話說，這是法律所規定的任務，轉型正義委員會必須一一執行。

她說，從組織面來講，也成立轉型正義委員會，去年正式開始運作，雖然過程中面臨一些挑戰，但仍勇敢誠實面對，努力調整工作腳步。另外，二二八紀念基金會也持續探究更多真相，除了挖掘出過去沒有被發現的受難者外，預計今年年中也會發表關於二二八事件轉型正義新報告。

總統表示，文化部國家人權博物館在去年掛牌運作，未來社會大眾有更多機會與管道會更深入了解轉型正義的內涵，整體來講，繼續釐清真相、繼續追究責任，該繼續推動的教育，「我們都沒有一刻會忘記，也不會停下腳步」。各種組織之間也會有橫向合作、密切聯繫，發揮最大的能量，共同實現轉型正義工作。

總統說，作為一個負責任的政府，面對轉型正義工程，應該達成的任務一定會去做，希望二二八遺屬可以持續建議與討論，大家一起來做，才能做得更徹底，更完整。

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