陽光超毒辣！ 雲林斗南中午飆38.4度 全台最熱

全台炎熱，雲林斗南鎮下午1點多還飆至38.4度，一度成為全台最高溫。（記者李文德攝）

2024/06/23 15:44

〔記者李文德／雲林報導〕全台今天高溫熱爆！根據中央氣象署網站顯示下午1點多全台最高溫為雲林38.4度。斗南鎮長沈暉勛指出，已經連續好幾天都一樣，讓人熱得受不了。更不解今天其實鎮上都有風吹拂，不過還是全台最高溫，什麼原因造成的並不清楚，但已經透過網路群組發布訊息，請民眾小心這一波熱浪來襲。

中央氣象署下午對18縣市發布高溫資訊，雲林、台南、高雄、台東等地都可能會有38度極端高溫出現的機率。而根據氣象署資料顯示，雲林縣斗南鎮南改斗南分場測站，下午1點多便測得38.4度高溫，位居當時全台最熱地區。

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斗南鎮長沈暉勛表示，已經連續好幾天都如此，今天更奇怪還有風，但都是熱風。觀察氣象資料，看到雲林到屏東全都「紫爆」，而且都出現在鄰近山區的平原，不清楚是什麼原因才造成熱浪來襲，還有待氣象單位查明。沈暉勛表示，為避免民眾因「熱潮」沖昏了頭，已經在各大網路群組廣傳防暑警告，要民眾出門做好準備。

今天上午斗南鎮公所舉辦竹筍節活動，雖然活動會場靠近大片竹林，不會受到毒辣陽光直射，不過些許民眾依舊撐起陽傘遮陽。甚至主辦單位準備許多冰涼礦泉水，更是參與民眾必搶之物。有民眾直呼「熱的快冒煙」，這幾天能不出門就盡量不出門，再者寧願到有冷氣空調的地方坐下休息。

雲林斗南鎮上午舉行竹筍節，雖場地有大片竹林遮蔭，但還是有不少民眾撐起陽傘遮陽。（記者李文德攝）

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