228頭城事件紀念碑未立事發地 受難家屬無法接受

2019-02-27 23:40

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣頭城鎮媽祖廟（慶元宮）前廣場，為宜蘭228死傷最慘的事發地，據官方統計一共有7人受難死亡，但宜蘭縣政府為受難者立的紀念碑，卻被放在廟旁道路邊，讓地方代表與受難者家屬難以接受，認為除與歷史不符，也不夠莊嚴，多年爭取移回事發地，廟方卻不同意，轉型正義始終差了一步；縣府表示，會繼續與廟方溝通、爭取。

根據官方資料，宜縣228受難者至少33人以上，受難地點北起頭城南至南澳，宜蘭縣政府於2016年為各地受難者立碑紀念，地點包括舊蘭陽大橋橋頭、蘇澳白米橋頭、蘇花公路眺望亭、國立陽明大學附設醫院及頭城慶元宮。

不過，頭城慶元宮的紀念碑，當年立碑儀式位在廟前廣場，但由於廣場為廟宇所有，儀式結束後，因廟方反對，紀念碑又被縣府移到廟前牌樓旁的道路邊；該紀念碑僅約150公分高，90公分寬，卻無法安置在約80坪的廟前廣場，即為事發地，讓地方人士感到淒涼。

頭城鎮民代表林詩穎表示，紀念碑只差一步就可以回到事發地，讓受難家屬得到圓滿，縣府轉型正義不該只做一半，應更積極向廟方爭取；頭城鎮民代表游錫財說，紀念碑現址不夠莊嚴，與歷史事實也不符，如要為民眾或學生導覽，因位於路口，交通狀況複雜，十分危險，縣府應該重視。

頭城事件受難者呂金發兒子呂松海指出，立碑前就一直向廟方爭取於事發地立，但始終未能如願，父親因未參與警察私菸走私案，遭當時警務課長羅大偉陷害而被抓走槍決，死的很無辜，祖母更因此長年以淚洗面，身為受難家屬，當然希望紀念碑能遷回事發地，莊嚴的紀念父親離開。

據了解，廟方反對廟前廣場立碑，是因為認為受難者沒有頭城人，加上忌諱在媽祖正神前紀念死人；但頭城慶元宮管理委員會主委林文淵則表示，慶元宮是地方很重要的廟宇，廟前廣場也屬於民眾公共財，紀念碑具濃厚政治色彩，被委員會認為不適合設立在廣場，才會決議不予同意。

府民政處指出，歷史的紀念碑，應該以更開闊的心胸去面對，會繼續積極的與廟方溝通、爭取，以回應地方與受難家屬的心聲。

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