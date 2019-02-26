今北部、東部仍偏涼 228東北季風影響北台轉濕涼

2019-02-26 06:54

〔即時新聞／綜合報導〕今日台灣附近的風場還是以東北風為主，迎風面北部及東半部地區雲量仍偏多，其中基隆北海岸、宜蘭、花蓮、台東及北部山區仍有局部短暫雨，其他地區則為多雲到晴天氣。

今日溫度方面，各地清晨仍偏涼，中部以北及東北部低溫約16、17度，其他地方則在18到20度，白天北部及宜蘭、花蓮氣溫回升幅度還不多，高溫約18至22度，其他地方則可以來到26至29度，中南部日夜溫差大，民眾需留意日夜溫度變化，適時調整穿著。

今日空氣品質部分，東北季風影響，北部及東半部地區有局部短暫雨，雲嘉南以北及東部空氣品質普遍較佳，空氣品質多為良好至普通等級。北部、竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖地區為「良好」等級；中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門地區為「普通」等級，雲嘉南地區局部區域短時間可能達橘色提醒等級；高屏空品區位於弱風區，擴散稍差，污染物易累積，為「橘色提醒」等級。

週三（27日）各地大多為多雲到的天氣，僅東半部地區及北部山區有局部短暫雨；各地溫度回升，中南部日夜溫差大。週四（28日）受東北季風影響，北部及東北部整天濕涼並有短暫雨，東部及東南部地區有局部短暫陣雨，中南部地區仍為多雲到晴的天氣。

週五、週六（3月1日、2日）東北季風減弱，氣溫回升，各地大多為多雲到晴的天氣型態，午後各地山區偶有局部短暫陣雨。而到了下週日（3日），鋒面通過及第二波東北季風再增強，下週一（4日）受東北季風影響，北台灣天氣再轉濕涼，但中南部降溫幅度不大，白天仍維持溫暖天氣

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