北台灣今整天濕涼 明起開始回溫

2019-02-25 06:36

〔即時新聞／綜合報導〕今日北台灣持續整天濕涼，北部及宜蘭高溫17至21度，其他地區白天氣溫稍回溫、早晚稍涼，中部及花東高溫23至26度，南部26至29度，清晨低溫中部以北及宜蘭約15、16度，其他地方約17至20度，中南部日夜溫差較大，請民眾適時增添衣物以免著涼

今日天氣方面，白天仍有華南雲雨區影響的水氣，但各地降雨逐漸趨緩，除了北部及東半部地區仍有短暫雨外，中南部山區降雨較為局部，中南部平地逐漸轉為多雲的天氣。

今日空氣品質部分，東北季風影響，北部及東半部地區有短暫雨，雲嘉南以北及東部空氣品質普遍較佳，高屏空品區位於弱風區，擴散稍差，污染物易累積；北部、竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；中部、雲嘉南空品區為「普通」等級，雲嘉南局部地區短時間達「橘色提醒」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級；受中國東南沿海污染物影響，馬祖、金門為「普通」等級。

週二、週三（26日、27日）東北季風減弱，整體溫度回升，中南部日夜溫差大；環境水氣減少，風向偏東風至東南風，僅東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴的天氣；東半部地區（含綠島、蘭嶼）及恆春半島易有長浪發生。週四（28日）又有一股東北季風影響，北部及東北部將再轉涼並有短暫雨，其他地區為多雲到晴的天氣。

週五、週六（3月1日、1日）東北季風減弱，氣溫回升，各地大多為多雲到晴的天氣型態，午後各地山區偶有局部短暫陣雨。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 16 ~ 17 16 ~ 24 19 ~ 27 18 ~ 23

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