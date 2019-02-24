北台灣週一濕涼 其他地區早晚稍涼、白天小幅回溫

2019-02-24 21:09

〔即時新聞／綜合報導〕明天（24日）北台灣維持整天濕涼的天氣，北部和宜蘭高溫為17至21度；其他地區白天會稍微回溫，但早晚稍涼，其中，中部、花東高溫23至26度，南部26至29度。

《中央氣象局》預報，受華南雲雨帶影響，但各地降雨情況逐漸緩和，除了北部和東半部地區仍有短暫雨，中南部山區降雨範圍較為局部，中南部平地將轉為多雲天氣。

今年編號第2號颱風「蝴蝶」，今（24日）14時位在鵝鑾鼻東南東方約2440公里的海面上，向西北西方向持續朝日本南方海面移動，對台灣的天氣沒有直接影響。

天氣風險公司表示，明起天氣轉趨穩定，整體來說本週天氣將逐漸好轉，26日至27日各地明顯回溫，但27日至28日預計還有一波雲雨帶移出，使中北部天氣出現短暫陣雨，隨後雲雨帶快速減弱，預估228連續假期中，天氣將回穩且暫停降雨，屆時回暖將更明顯。

溫度方面，北部14至16度，中部15至19度，南部18至24度，宜花東16至22度，連江縣9度，金門12至13度，澎湖18度。

紫外線方面，基隆為低量級，台南、高屏為高量級，其餘地區為中量級。

空氣品質方面，由於今天降雨明顯，大部分汙染物被雨水沖刷，各地空品大多表現不錯，北部、竹苗、宜花東和澎湖是「良好」等級；中部、雲嘉南是「普通」等級，雲嘉南局部地區短時間達「橘色提醒」等級；高屏為「橘色提醒」等級。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/