最猛2月颱！蝴蝶颱風成108年來首個2月強烈颱風

2019-02-24 09:54

〔即時新聞／綜合報導〕今年第2號颱風「蝴蝶」於昨晚8點增強為強烈颱風，為氣象局有紀錄以來第一個2月強颱，打破2015年的「無花果」颱風（HIGOS）的紀錄，成為有觀測以來北半球2月份氣壓最低和風速最高的熱帶氣旋。

根據中央氣象局的觀測顯示，強颱蝴蝶今（24日）早8點的中心位置在在北緯12.60度，東經142.00度，也就是在關島西南西方海面，距鵝鑾鼻2500公里，七級風暴風半徑220公里，十級風暴風半徑100公里，以每小時9公里速度，向西北西進行，其中心氣壓925百帕，近中心最大風速每秒51公尺，打破2015年的2月颱「無花果」的中心氣壓935百帕、近中心最大風速每秒48公尺的紀錄，成為威力最強的2月颱。

天氣風險公司分析師吳聖宇昨晚在臉書指出，蝴蝶似乎是氣象局有紀錄以來第一個在2月份升格的強烈颱風，所幸路徑預測來看都在海上活動，不太有機會影響陸地，「人畜無害」。

氣象局指出，二月份有強颱的確罕見，若以美國近中心每1分鐘平均速度計算，1970年的南施颱風曾達強颱，但若以氣象局每10分鐘平均風速計算，蝴蝶的確是氣象局自1911年有颱風紀錄以來，2月強颱首例，也就是108年來首例。

受到強颱「蝴蝶」的影響，美日澳三國聯合舉辦的「對抗北方-2019」（COPE North 2019）聯合軍演被迫在22日暫停一天。

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