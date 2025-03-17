週二冷氣團續襲！中部以北下探11度 晚迎更強冷空氣挑戰寒流

週二受強烈大陸冷氣團影響，全台寒冷濕涼，民眾外出請注意保暖。（資料照）

2025/03/17 22:59

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕明（18）日強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷，中部以北清晨低溫11度，清晨西半部有短暫降雨，白天各地山區亦有局部短暫雨。明晚起另一波強烈大陸冷氣團或寒流南下，全台再度轉冷，臺灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，僅東半部地區、恆春半島及西半部山區有零星短暫雨。

中央氣象署預報，週二清晨中部以北及宜蘭低溫僅11至12度，其他地區13至15度，空曠地區恐再低1至2度。白天雲量減少、氣溫略回升，北部及宜花高溫16至17度，中南部及台東約18至21度，晚間起另一波冷氣團或寒流南下，各地氣溫將進一步下探；離島方面，澎湖整天15至18度，金門10至18度，馬祖8至14度。

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降雨方面，週二受華南雲系影響，東半部、恆春半島及各地山區有局部短暫雨，西半部、宜蘭清晨有零星飄雨機率，白天轉為多雲；由於溫度與水氣條件配合，各地3000公尺以上高山及北部、東北部2000公尺左右山區有降雪的可能，前往山區也請多留意路面結冰及道路濕滑的現象。

此外，週二基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海有長浪機率，海邊活動請注意安全。

紫外線方面，週二宜蘭縣、花蓮縣、台東縣為「低量級」，金門縣、澎湖縣、連江縣為「高量級」，其餘地區皆為「中量級」。

天氣風險公司指出，未來幾天冷空氣持續南下，週一到週四清晨仍受強烈大陸冷氣團影響，週一、週二有華南雲系東移，各地雲量多、回溫有限，感受濕冷；週三華南雲系減少，西半部轉多雲到晴，東半部與山區仍有短暫雨，夜間輻射冷卻將使低溫進一步下探；週四後水氣減少，西半部晴時多雲，花東仍偶有零星短暫雨，白天回暖但早晚仍冷，日夜溫差大。

空品方面，週二受強烈大陸冷氣團影響，環境風場為東北風，迎風面擴散條件良好，中南部位於下風處，污染物稍易累積。花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，雲嘉南局部地區清晨至上午短時間可能達「橘色提醒」；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

週二白天北部及宜花高溫約16至17度，中南部及台東18至21度，白天回溫幅度有限。（擷取自中央氣象署網站）

週二紫外線方面多為「中量級」。（擷取自中央氣象署網站）

週二受冷氣團及東北風影響，花東空品為「良好」，中南部及高屏地區局部達「橘色提醒」，外出請留意空品變化。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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