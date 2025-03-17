金門「有學問的魚」全年禁捕 即起違者最高罰15萬元

金門縣水試所所長李佳發指著所內在水中棲息的活體鱟。（記者吳正庭攝）

2025/03/17 22:50

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣政府表示，今天開始，除烏坵及東碇海域，全年禁止於縣轄海域以任何方式採捕俗稱「鴛鴦魚」的三棘鱟，若有販售、持有、食用三棘鱟，將依《漁業法》處3萬以上、15萬元以下罰款；但「鱟殼」不在此限。

金門縣水產試驗所指出，鱟屬海洋底棲性無脊椎動物，大約在4億多年前的古生代泥盆紀出現，2億年前演化為現今的型式，而有「灘地上活化石」之稱。

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「鱟」因外型像鋼盔，且雌雄成對在岸際出現，又有「鋼盔魚」、「鴛鴦魚」、「夫妻魚」之稱，也有人從字型上解讀為「有學問的魚」。

水試所指出，2019年3月，三棘鱟在國際自然保育聯盟（IUCN）紅皮書的瀕危等級，已從原來的「資料缺乏」變更為「瀕危」，必須加速保育行動。

此外，監察院2024年啟動調查，指鱟的保育事涉海洋生物多樣性保育與永續發展，還有台灣的生態保育國際形象，實有深入瞭解必要。而連江縣、澎湖縣已分別在2016年、2022年開始全面禁捕，金門縣是3座離島兄弟縣中最晚公告全面禁捕鱟的縣市。

金門縣政府曾於1999年12月首度公告畫設800公頃「金門古寧頭西北海域潮間帶鱟保育區」；此次雖非畫設「保育區」，但全面禁捕的範圍達到739.44平方公里，約是當年的92倍。

縣府產業發展處指出，這項禁令在今年2月5日公告，自3月17日起實施，如需進行學術研究、資源調查、公共利益、文化或教育相關活動，必須事先向縣府提出申請並獲得同意才可進行採捕。另外，因三棘鱟的「殼」在傳統信仰或祭典上具特殊意義，不列入全面禁止範圍。

地方藝術愛好者盧文雄今年還在縣文化局展出「彩畫化鱟」，將人、動物臉譜入鱟，極具地方特色。

產發處指出，未來將不定期派員巡查金門海域與漁市場，宣告全面禁捕鱟，除顯示金門縣政府對海洋生態與物種保育的決心，也要讓民眾理解三棘鱟在生態系統中的重要地位，共同為金門守護這項得天獨「鱟」的珍貴資源。

金門縣政府不是畫設「保育區」，但標示內全面禁捕的範圍達到七百三十九點四四平方公里。（金門縣政府提供）

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