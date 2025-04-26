美媒：遭川普批幼稚 赫格塞斯對防長工作愈發沒有安全感

赫格塞斯（右）屢次陷入洩密爭議，傳被川普私下批行為「幼稚」。（法新社）

2025/04/26 15:33

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國國防部長赫格塞斯屢次陷入洩密爭議，引發國安疑慮。《美國國家廣播公司》（NBC）26日引述消息人士披露，川普私下告訴赫格塞斯，他不認同他的行為，但要他繼續「奮鬥」，而赫格塞斯現在正努力證明自己是一名「鬥士」。

赫格塞斯上任以來，先是誤將敏感軍情洩露給媒體高層，近日又被踢爆在一個由家人與親信組成的Signal群組中，分享美軍對葉門叛軍「青年運動」的空襲計畫，遭到外界撻伐。有媒體指出，白宮已開始尋找取代赫格塞斯的防長人選。

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NBC引述1名美國官員和另1名知情人士指出，川普在最近一次電話中告訴赫格塞斯，他不認同他向Signal群組發送有關葉門空襲的訊息，該群組成員包括赫格塞斯的妻子、兄弟和私人律師。川普還直言赫格塞斯的行為很幼稚，但通話結束時，仍告訴赫格塞斯要繼續「奮鬥」。

2名美國官員表示，赫格塞斯希望在負面報導接二連三出現之際，川普仍視他為一名「鬥士」，目前很注重自己在公開場合的表現，包括在電視上。赫格塞斯似乎對自己的工作及在川普政府中地位愈來愈沒有安全感，行為愈發反覆無常，甚至經常向幕僚強調，他不能允許自己被解僱。

在赫格塞斯身邊工作的官員形容，部長很難相處且脾氣暴躁，還會對幕僚大呼小叫。

3名國防官員透露，赫格塞斯上個月批准向馬斯克進行有關中國軍事的簡報，當這個消息即將被《紐約時報》報導時，赫格塞斯感到怒不可遏，還對參謀首長聯席會議代理主席葛瑞第（Chris Grady）大喊大叫，威脅要對他進行「測謊」，以查明他是否洩露有關會議的消息。

雪上加霜的是，在赫格塞斯面臨有關其工作表現、對敏感資訊的處理，以及他能在這個崗位上堅持多久等難關時，他身邊的幕僚一個接著一個走人。

上週，赫格塞斯的資深顧問卡德威（Dan Caldwell）、副幕僚長塞爾尼克（Darin Selnick）及副部長幕僚長卡洛爾（Colin Carroll）陸續被停職，三人隨後更發表聯合聲明，稱對自己在國防部任期的結束方式感到非常失望，直指遭到抹黑、誹謗。他們表示將繼續支持川普－范斯政府，但沒有提及對赫格塞斯的任何支持。

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