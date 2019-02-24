北台灣整天濕冷下探12度 高山有機會降雪

2019-02-24 06:35

〔即時新聞／綜合報導〕受冷氣團影響，今天清晨是影響最明顯時刻，北部空曠地區下探到12度，中南部低溫也僅15至17度，東北部約13度，花東約16至18度，民眾需請注意低溫、做好保暖工作，白天由於雲量偏多加上冷氣團影響，各地高溫上升幅度有限，北部高溫約16度，中部及宜花約18至21度，南部及台東約22至26度。

降雨方面，持續受華南雲雨區影響，各地降雨機率提高，3000公尺以上高山有機會降雪，北台灣下雨時間長、整天濕冷，北部、東北部及中部山區有機會出現局部較大雨勢。氣象局清晨也針對台東綠島、蘭嶼兩離島發布大雨特報。

另外，由於東北風增強，台灣中部以北、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海、空曠地區易有8到8級強陣風，沿海及鄰近海域並有較大風浪，海邊活動及海上作業請注意安全。至於第2號強烈颱風蝴蝶，目前持續向西北方向朝日本南方海面移動，對台灣的天氣沒有直接影響。

氣象局預測，週一（25日）冷氣團將減弱，北台灣氣溫稍回升，但各地早晚仍稍涼；降雨方面，華南雲雨區影響，除了北部及東半部地區仍有短暫雨外，中南部山區亦有局部短暫雨。26至27日整體溫度回升，環境水氣減少，一直到28日又有一波東北季風報到。

空氣品質方面，今天持續受大陸冷氣團及華南雲雨區東移影響，全台有雨，在降雨洗除作用及東北風影響，擴散條件佳。北部、竹苗、中部、宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「良好」等級；雲嘉南、高屏空品區及金門為「普通」等級為主，但高屏空品區位於下風處，風速較弱，局部地區短時間可能達橘色提醒等級

國際都市氣象：

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