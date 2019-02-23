再冷一天！明天北部下探12℃ 玉山、合歡山有望降雪

2019-02-23 21:18

〔即時新聞／綜合報導〕明日仍受冷氣團影響，北部空曠地區低溫下探12度；天氣方面持續受華南雲雨區影響，各地降雨機率提高，3000公尺以上高山則有機會降雪。

中央氣象局預報，明日天氣仍持續受到華南雲雨區影響，各地降雨機率提高，北台灣下雨時間長，感受上整天屬於濕冷的天氣，其中北部、東北部地區及中部山區仍有機會出現局部較大雨勢，3000公尺以上高山更有機會降雪。

氣溫方面，明日北部空曠地區預計可以下探到12度，中南部低溫約15至17度，東北部約13度，花東地區約16至18度，請留意低溫做好保暖工作，白天由於雲量偏多加上冷氣團影響，各地高溫上升幅度有限，北部高溫約16度，中南部約21至27度，東半部約19至24度。

紫外線方面，明日除了台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹市、新竹縣、連江縣為低量級；高雄市為高量級外，其他縣市皆為中量級。

空氣品質方面，北部、竹苗、中部、宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「良好」等級；雲嘉南、高屏空品區及金門為「普通」等級為主，但高屏空品區位於下風處，風速較弱，局部地區短時間可能達橘色提醒等級。

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