高屏空氣品質不佳 11測站亮橘色警燈

2019-02-23 11:01

〔即時新聞／綜合報導〕冷氣團持續發威，在降雨洗除作用及東北風增強等條件下，今天各地空氣品質普遍不錯，惟高屏地區仍因擴散條件不佳，易有汙染物累積，截至今天上午10時止，已有11測站亮橘燈。

環保署空氣品質監測網公布的觀測數據顯示，截至今天上午10時止，全台已有11測站亮起代表「對敏感族群不健康」的橘色燈號，全數集中在高屏地區，空氣品質不良的程度將對敏感族群的健康造成危害。

根據環保署今晨對全台空氣品質發布的一日預報，北部、竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「良好」等級，北部地區局部短時間達普通等級；中部、雲嘉南空品區及金門為「普通」等級，雲嘉南局部及中部鄰近山區短時間仍可達橘色提醒等級；高屏空品區位於下風處，風速偏弱，擴散條件稍差，仍易使污染物累積為「橘色提醒」等級。

環保署表示，高屏地區的空氣品質不佳，對敏感族群不健康，敏感體質者宜避免非必要戶外活動，家中若有年長者及幼童的民眾應注意其健康狀況。

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