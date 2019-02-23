追雪族注意！ 玉山等高山今晚至明午降雪機率高

2019-02-23 10:08

〔即時新聞／綜合報導〕冷氣團持續發威，今晨全台平地最低溫降至10.8度，氣象專家吳德榮表示，由於水氣及低溫兩者皆備，玉山、雪山及南湖大山今晚至明午降雪機率相當高，提醒追雪族可視情況前往觀雪。

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄刊文指出，今天下半天起，華南雲系逐漸移入，為台灣中部帶來豐沛水氣，同時搭配降雪另一要素「低溫」，今天入夜後，玉山、雪山及南湖大山等海拔3000公尺以上的高山，降雪機率大幅提高，至於合歡山則因氣溫處於臨界條件（1度或0度），降雪機率稍低。

今年因眾多因素影響，玉山初雪遲遲難產，不少追雪民眾苦候不至，一直到1月21日，玉山才降下入冬以來首場雪，創下66年來最晚的初雪紀錄。

玉山國家公園管理處指出，山上溫差大，太陽出來時，戶外溫度可能達攝氏1、20度，但太陽一旦被雲霧遮掩，溫度便會急速下降至冰點左右，且海拔高度愈高，溫差愈大，呼籲山友上山時一定要帶好登山裝備並注意保暖，避免意外發生。

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