北移後一路向西！1張圖秒懂強颱蝴蝶228連假路徑

2019-02-24 18:36

〔即時新聞/綜合報導〕2019年第2號颱風「蝴蝶(WUTIP)」目前已轉為強烈颱風,美國氣象專家認為,它的路徑會在接下來幾天往北修正,接著一路向西,為周邊海域與島嶼帶來狂風暴雨與巨浪。

美國氣象機構「AccuWeather」的高級氣象學家傑森.尼科爾斯(Jason Nicholls)今(24)日在推特解釋,「超級颱風」蝴蝶現正位於關島西南方偏西方海面上,中心位置在接下來幾天內將變得更加偏北,接著轉向西方並在本週末前開始減弱,但馬里亞納群島在25日與26日,可能會出現巨浪和狂風暴雨。

佛州大學氣象研究生柯丸(Levi Cowan)在個人網站中統整出全球預報系統路徑模擬圖(GFS Ensembles),強颱蝴蝶未來幾天的主流路徑預測均為先向西後再轉北,多數模擬路徑顯示它轉北後會一路向西至菲律賓海,少數路徑表明它會移動至台灣東方海面上。

美軍聯合颱風警報中心(JTWC)除了對蝴蝶颱風發布參考警示,也認為它至本月28日的路徑方向,會從目前的位置往西北方移動,但暴風半徑均不會直接影響到台灣;中央氣象局提到,颱風中心的絕對位置在今(22)日下午2點,已來到北緯12.9度、東經141.7度,瞬間最大陣風時速為226公里,相當於18級陣風。

傑森.尼科爾斯推特全文

Super Typhoon #Wutip is west-southwest of #Guam. Wutip will slow as it turns more northerly over the next few days before turning toward the west and weakening later this week. Rough surf and squally rains possible across the Mariana Islands into Monday or Tuesday. pic.twitter.com/kOE8ToLE5X