北移後一路向西！1張圖秒懂強颱蝴蝶228連假路徑

蝴蝶颱風將在明、後天侵襲馬里亞納群島，預計會出現狂風暴雨。（圖擷取自氣象衛星合作研究所）

蝴蝶颱風將在明、後天侵襲馬里亞納群島，預計會出現狂風暴雨。（圖擷取自氣象衛星合作研究所）

2019-02-24 18:36

〔即時新聞／綜合報導〕2019年第2號颱風「蝴蝶（WUTIP）」目前已轉為強烈颱風，美國氣象專家認為，它的路徑會在接下來幾天往北修正，接著一路向西，為周邊海域與島嶼帶來狂風暴雨與巨浪。

目前多數路徑預測蝴蝶颱風將先轉北再向西方移動。（圖擷取自傑森．尼科爾斯推特）

目前多數路徑預測蝴蝶颱風將先轉北再向西方移動。（圖擷取自傑森．尼科爾斯推特）

美國氣象機構「AccuWeather」的高級氣象學家傑森．尼科爾斯（Jason Nicholls）今（24）日在推特解釋，「超級颱風」蝴蝶現正位於關島西南方偏西方海面上，中心位置在接下來幾天內將變得更加偏北，接著轉向西方並在本週末前開始減弱，但馬里亞納群島在25日與26日，可能會出現巨浪和狂風暴雨。

美軍作出的模擬路徑顯示至本月28日，蝴蝶颱風將不會直接衝擊台灣天氣。（圖擷取自JTWC）

美軍作出的模擬路徑顯示至本月28日，蝴蝶颱風將不會直接衝擊台灣天氣。（圖擷取自JTWC）

佛州大學氣象研究生柯丸（Levi Cowan）在個人網站中統整出全球預報系統路徑模擬圖（GFS Ensembles），強颱蝴蝶未來幾天的主流路徑預測均為先向西後再轉北，多數模擬路徑顯示它轉北後會一路向西至菲律賓海，少數路徑表明它會移動至台灣東方海面上。

美軍聯合颱風警報中心（JTWC）除了對蝴蝶颱風發布參考警示，也認為它至本月28日的路徑方向，會從目前的位置往西北方移動，但暴風半徑均不會直接影響到台灣；中央氣象局提到，颱風中心的絕對位置在今（22）日下午2點，已來到北緯12.9度、東經141.7度，瞬間最大陣風時速為226公里，相當於18級陣風。

傑森．尼科爾斯推特全文

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