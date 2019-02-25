228連假將至 中央氣象局：週五至下週日穩定回溫！

2019-02-25 12:19

〔即時新聞／綜合報導〕228連假將至，中央氣象局公布一週天氣預報，週一受東北季風影響，週二、三回溫，但週四東北季風又會增強，週五至週日則穩定回溫，且剛形成的颱風蝴蝶不會侵台。

中央氣象局臉書專頁「報天氣-中央氣象局」昨（24）日於臉書發文發表一週天氣預報，週一仍受東北季風影響，且華南雲雨區也要到週一後才逐漸遠離，東北部與山區仍有短暫陣雨，北部氣溫14到18度、中部氣溫15到26度、南部氣溫18到30度、東部氣溫18到23度。

而週二開始東北季風逐漸減弱、雨勢趨緩，週三北台灣開始明顯回暖，但早晚仍涼、中南部日夜溫差較大。北部氣溫15到23度、中部氣溫16到28度、南部氣溫18到30度、東部氣溫18到25度。

2月28日週四時，當天會有短暫東北季風增強，北台灣溫度稍降且有短暫陣雨，北部氣溫16到21度、中部氣溫17到28度、南部氣溫19到30度、東部氣溫19到24度。

而週五至週日東北季風減弱，開始穩定回溫，天氣為多雲到晴，且剛形成的颱風蝴蝶不會侵台。此外，由於本週天氣系統變化快速，提醒民眾仍要更新最新天氣預報。

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