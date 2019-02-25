週二回暖！東北季風攪局 228連假出遊要注意

2019-02-25 21:28

〔即時新聞／綜合報導〕明天東北季風逐漸減弱，氣溫逐漸回升，各地大致為多雲到晴的天氣，僅東半部地區及北部山區有局部短暫雨。

中央氣象局指出，明日天氣回暖，不過各地早晚仍涼，提醒民眾適時調整穿著；而再兩天就是長達四天的連假，連假第一天將受到一波東北季風影響，北台灣整日濕涼，迎風面東半部地區降雨機率增高，但中南部地區影響不大。

氣溫方面，明北台灣及宜花高溫19至23度，中南部及台東高溫約25至28度，各地早晚仍涼，清晨中部以北低溫15、16度，其他地方約17至20度，中南部日夜溫差大，請適時增添衣物以免著涼。

紫外線方面，明日除了基隆市為低量級；台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、宜蘭縣、苗栗縣、花蓮縣、連江縣、金門縣為中量級外，其餘各地皆為高量級。提醒民眾注意防曬措施。

空氣品質方面，北部、竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖地區為「良好」等級；中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門地區為「普通」等級，雲嘉南地區局部區域短時間可能達橘色提醒等級；高屏空品區位於弱風區，擴散稍差，污染物易累積，為「橘色提醒」等級。

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