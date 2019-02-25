先天軟骨病王宣翰55級分 願受訪原因：盼大學改善無障礙設施

2019-02-25 20:07

〔記者花孟璟／花蓮報導〕108年大學學測今天放榜，各高中因「拒絕放榜新聞連署」，讓不少學生不願受訪，但就讀花蓮高中三年級、罹患「先天性軟骨發育不全症」的王宣翰，今年考四科獲得55級分，應考時需使用特殊考場，得趴在床上咬筆作答。他說，他受訪並不是要來談自己成績或讀書有多厲害，而是希望喚起各大學能夠重視校園無障礙設施。

王宣翰的興趣是念法律系，雖然4科總分達到55級分，但能否上理想志願並沒十分把握。王宣翰說，他因為身體狀況跟常人不同，雖老實說興趣是法律系，但他選校選系時要考量的問題比別人更多，得要考慮學校的無障礙環境夠不夠完善，導致他選校選系時要平衡的點比別人更多、更複雜，也更掙扎。

王宣翰說，他想要念有法律系的大學，但這些學校不見得擁有足夠無障礙環境，選校系前也都有請教這些大學就讀的學長，但各校狀況不見得吻合，比如「政大位於山坡地」，對他而言不太方便；他研究過無障礙最完善可能是台灣大學，但還得考量他自己的成績。

王宣翰高中三年都有教育部補助的「助理員」陪讀。王宣翰說，等到大學這些補助就沒有了，他擔心如果還要讓爸爸陪讀，家裡經濟又會受影響，他說，或許身障者受高等教育的人數不是很多，所以他希望藉由受訪來凸顯，希望教育部可以更重視體貼身心障礙者就讀大學所遭遇的問題。

王宣翰出生不久被診斷「先天性軟骨發育不全」，導致手腳萎縮，也無法正常用手握筆寫字，為此他苦練用嘴巴咬筆，讀書也特別認真，從國小到高中唸書都名列前茅。花蓮高中教務主任李運生就說，以宣翰認真的程度，再看他的身心情況，還能在全校成績排前二％、全校前六名內，相當不簡單。

王宣翰說，他出來受訪不是要強調自己讀書多厲害，因為自己不過是土法煉鋼，別人幾次就能背熟，他就背十遍，用比別人加倍的時間精神唸書。他說，其實他已寢食難安好幾天，愈接近放榜愈緊張，今年是推甄採計4科的第一屆，能夠上哪個學校真的沒把握，怕成績不夠好，無法完成當律師的願望。

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