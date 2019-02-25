今年如何申請大學科系？高中老師這樣說…

2019-02-25 18:39

〔記者吳柏軒／台北報導〕今年大學多元入學方案首度採「學測5選4」，因不再採取過往75滿級分，高中老師分析全國2千多個科系中有高達1500多個科系更改招生指標，認為今年「把簡章看懂」是重要工作，其中更可能發現驚喜，但選擇科系一定要適性。

台灣師範大學附屬高級中學輔導主任李慧賢表示，學測改5選4，其實高中端在前年5月就掌握，直到108年大學招生簡章出爐後，看到高達4分之3的科系都跟過往不同，約1500多個科系改變，提醒學生熟讀簡章，了解遊戲規則，搭配個人興趣、成績優勢等來選擇。

新北市中和高中輔導主任陳玉芳詳述，5選4後，科系看的學測科目跟往年不同，舉例政治大學會計系，過去採計5科總級分，申請門檻66級分，今年則改4科（國文、英文、數學、社會），考生可先找出去年的總級分累計人數對照表，算出從75級分到66級分累計1萬337人，以此做為依據。

陳玉芳說，考生接著要把自己今年的國、英、數、社4科加總，假設有54級分，再拿出今年大考中心提供的科目組合級分累計人數表，算這4科從60級分到54級分的累計人數，約8077人，等同54級分在該組合的依據，接著對比到去年的1萬多人，就能明白今年該考生若參加政大會計的篩選，應有機會通過。

基隆市八斗高中輔導主任陳柔瀅則說，學校地處偏遠，有部分弱勢生，碰上今年5選4，校內孩子採單科火力集中，今天成績出爐，發現孩子考科成績向上提升，而在輔導升學上，則從高一就不斷提醒學生看見自己優勢科目，找出發展、規劃，擅長什麼？未來要走什麼路？也建議學生現在可仔細看大學科系網站，釐清其學研趨勢走向是否符合個人需求。

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