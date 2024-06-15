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捷運博愛座爆糾紛！傳老人提告被逼讓座女子 網友砲轟

有25歲女子近日在搭乘捷運時，被自稱7、80歲的長者要求讓座，女子雖表示身體不適仍遭長者「圍攻」逼迫她讓座，雙方為此爆發肢體衝突。老翁（見圖）後續還要求女子向他道歉。（圖由警方提供）

有25歲女子近日在搭乘捷運時，被自稱7、80歲的長者要求讓座，女子雖表示身體不適仍遭長者「圍攻」逼迫她讓座，雙方為此爆發肢體衝突。老翁（見圖）後續還要求女子向他道歉。（圖由警方提供）

2024/06/15 11:01

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近年博愛座糾紛不斷，近日又傳出有25歲女子在搭乘捷運時，被自稱7、80歲的長者要求讓座，女子雖表示身體不適仍遭長者「圍攻」逼迫她讓座，雙方發生肢體衝突。後續有自稱是女子的朋友在網路透露長者要提告，並向網友徵求當時畫面，引發網友聲援並怒轟長者實在太扯。

一名25歲女子本月11日晚間在搭乘北捷淡水象山線時，因身體不適坐在博愛座上休息，不料一名自稱7、80歲的老婦一上車就要求讓座，女子雖表示身體不適婉拒，不料車上一名80歲李姓老翁也加入一起逼她讓座，甚至指著女子的鼻子，雙方在爆發嚴重口角之餘，也發生肢體衝突。

後續雙方在復興崗捷運站下車，並由站長及站務人員調解後，老翁要求林女當眾道歉否則提告，女子在受迫道歉下，一時情緒崩潰並朝站體柱子自撞好幾下，當場血流滿面，最後被救護車送醫。後續據警方指出，雙方在情緒緩解下，各退一步，均表示暫不提告。

不過13日有網友在Dcard發文，自稱是女子的朋友，表示對方已經提告，由於沒有證據可證明對方傷人，因此希望外界協助，可提供有在現場錄到的相關影片。發文中也強調「我朋友知道自己動手傷人確實不對，但對方造成她精神的壓力也有錯，她只是希望得到公平的審視，所以上來請求社會大眾的協助」。

該文發出後引發網友熱議，被轉貼到其他社群，不少熱心網友紛紛表示可以提供影片，以及提供相關建議，也有不少網友批評「不要臉的阿伯還敢提告」、「看到阿伯跟警察吵架聲音這麼宏亮還能指手畫腳的的影片，看起來不像有受重傷啊，還自詡自己是正義使者，根本欺人太甚」、「下流老人，有夠惡劣」、「博愛座已經報導多少次是給有需要的人，到底是有什麼困難」、「幫推！！！這太扯了！！」不過也有網友說「你朋友辛苦了，可惜先動手真的很不利」。

有25歲女子近日在搭乘捷運時，被自稱7、80歲的長者要求讓座，女子雖表示身體不適仍遭長者「圍攻」逼迫她讓座。（圖擷自threads）

有25歲女子近日在搭乘捷運時，被自稱7、80歲的長者要求讓座，女子雖表示身體不適仍遭長者「圍攻」逼迫她讓座。（圖擷自threads）

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