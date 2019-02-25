私校成績亮眼 美和高中高分群居屏東之冠

2019-02-25 18:46

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東美和高中近年學生在學測表現突出，今年雖沒有75級分學生，但五科70級分以上有3人包括74級分廖健合、73級分施睿濬、70級分張瀞云，校方統計，今年該校參加大學學測199人，四科60滿級分1人，59級分2人，四科頂標54級分以上15人，四科前標以上高分群有30人，比率高達15%，頂、前標都創下歷年新高，居屏東之冠。

校方也表示，今年大學學測學生可選考四科或五科，且大學招生繁星及甄選管道至多採計四科成績，所以今年選考四科考生約占3成，未來學生選考趨勢會愈來愈明顯。

校長曾焜宗說，去年該校有75級分全國榜首出現，今年四科頂標以上15人，較去年增加2人，雖有少子化衝擊，但學校近兩年高中分發招生仍接近額滿，證明政府12年國教實施，私校6年一貫教學成效卓著，加上公私立學費相同，因此很多家長願意將小孩送到私校就讀。

考出四科滿級分的廖健合、四科59級分的蘇子源、五科73級分的施睿濬也分享，多數同學沒有補習，透過學校老師的讀書計畫，養成每天固定預習、複習、做考古題等規律念書習慣，甚至還能每天安排玩一場線上遊戲抒壓，提升學習效率；廖健合、蘇子源對電機、資訊很有興趣，希望能考上台大、交大或國外頂尖大學，施睿濬則對醫學有興趣，未來將申請醫學系為目標。

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