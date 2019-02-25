大學入學5科變4科 彰中：差距縮短、頂尖學校更競爭

2019-02-25 15:55

〔記者張聰秋／彰化報導〕今年大學申請入學制度改變，5科必考改為選科，今天學測成績出爐，4科60級分人數比以往5科滿級分、75級分人數增加，國立彰化高中和精誠中學都認為，沒有過去完整的參考值，且最多採記4科，「大家都考得很好」，差距縮短，申請入學會更激烈，頂尖學校篩選尤其競爭。

因應考招方式的重大變革，彰中校長王延煌指出，採記選科提高了各校錄取分數落點分析的挑戰，學校改變「產業趨勢講座」模式，開放高一至高三學生都可以依據自己感興趣的學群學類及早探索；更鼓勵學生積極報名「大學博覽會」及「大學各校系自辦寒暑假營隊」，加強對各學系的深入瞭解。

精誠中學校長郭伯嘉說，以往還能分析各校錄取成績，進行落點分析，落點有利考生評估自己的實力是否上得了理想學校，今年首度用選科篩選，考生選填科系相對更加小心，學校最多只看4科，少了1科差距縮小，競爭勢必激烈，國立頂尖學校或醫學系的競爭更強，4科60級分的人一堆，建議考生選填志願要以性向為主。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/