澎湖觀光圈攜手澎管處拚商機 總召推選蔡萬生蟬聯

澎湖觀光圈改選，第二屆總召由蔡萬生（右二）連任。（澎管處提供）

2024/06/26 11:00

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖觀光圈舉行今年第一次成員大會，會議先由各組召集人分別針對食、宿、遊、購、行等面向，分享了去年工作成果及未來發展願景，澎管處長洪志光到場共襄盛舉，希望澎湖觀光圈能集思廣益，攜手澎管處共同發展澎湖觀光永續。

洪志光表示，今年澎湖觀光圈將持續推動觀光產業服務之優化，並著重於資源整合及國內外市場客源開拓，除舉辦多場工作坊，協助商家發展永續旅遊、改善服務品質及行銷策略，也辦理旅遊同業推介會，促進業界交流與合作，分享成功經驗，共同推廣澎湖觀光的發展外，也致力輔導業者在跨域平台、海外線上平台拓展銷售，並舉辦線上行銷活動，積極鼓勵業者參與國內外旅遊展覽，展示澎湖獨特的旅遊資源，增強對外籍遊客的宣傳力度，為澎湖觀光注入更多活力以擴展國際市場，進一步強化澎湖觀光產業鏈之發展。

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總召集人蔡萬生表示，未來挑戰和機遇並存，觀光圈將不僅專注於提升澎湖在國內的知名度，更將積極開拓國際市場，增加與國際觀光組織或協會之合作，吸引更多海外遊客來澎湖旅遊。此外，他還強調永續觀光的重要性，支持推廣低碳旅遊，保護澎湖的自然環境，確保觀光業的永續發展。

此次大會中，也進行了第二屆澎湖觀光圈總召集人的推選，經過出席成員公開推選，共同推定由澎澄飯店股份有限公司董事長蔡萬生再度連任總召集人一職。蔡萬生表示，未來觀光圈將加強成員之間聯繫與合作，並將澎湖觀光圈定位為協助發展澎湖觀光的有力智囊團。

澎湖觀光圈將擔任智囊團角色，提供相關觀光發展建議。（記者劉禹慶攝）

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