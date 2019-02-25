國立苗栗高中總平均提高3總級分 5年內最佳成績

2019-02-25 15:24

〔記者張勳騰／苗栗報導〕國立苗栗高中學生黃子軒學測5科考73級分為全校最高分，60級分以上達15位。校長黃國峰說，今年學測成績總平均提高3個總級分，為五年來最好，在師生的努力下，推動在地就學成效愈來愈卓著，也希望在地家長及學生選擇在地高中職就讀。

黃子軒為縣立明仁國中畢業，3年前入學成績為5A，他說，3年來，上課認真聽講，勤作筆記，再利用時間反覆複習，努力終於有了成果，因對資訊有興趣，將申請國立台灣大學資訊工程系就讀。

國立苗栗高中指出，今年5科總級分60級分以上有黃子軒73級分 、李俊毅69級分、楊昀澂68級分、李允涵68級分、田承諺65級分、賴沅宥65級分、周延63級分、邱宇佑63級分、劉姿宜63級分、張嘉芳61級分、吳佳樺61級分、江佾霖60級分、張淯鈞60級分、羅鈺婷60級分、謝德錦60級分。

其中，黃子軒、李俊毅、李允涵、賴沅宥、邱宇佑、劉姿宜等人，獲頒苗栗縣政府鮭魚回流計畫獎學金，也考取不錯的成績，落實了「在地就學，打造卓越」的願景及目標。

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