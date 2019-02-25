竹崎高中魏詠安「平常心」應考 沒補習考69級分

2019-02-25 15:11

〔記者王善嬿／嘉義報導〕大學學科能力測驗今放榜，嘉義縣竹崎高中60級分以上有7人，其中最高分、五科考69級分的魏詠安為原住民子女，她以平常心應考，每天放學後還到媽媽工作的安親班幫忙課輔學童，利用週六到校自習一天，考出高分讓她自己也很意外，將以成功大學工業設計系為第一志願。

校長郭春松表示，學校學生成績逐年都有進步，今年60級分以上人數與去年差不多，主因與學校鼓勵學生不只重視學業成績，在藝術、資訊科技也鼓勵發展，且老師認真，有的還陪學生課後到校自修、犧牲週六假日。

另外66級分的程筠智樂於傾聽他人心聲，受國中導師啟發，對心理諮商領域有興趣，考前除規畫讀書計劃，每天放學後照計劃念書，也會運用課餘時間看心理學家阿德勒等人的書、高普考心理學書籍，將以台大心理系為第一志願。

65級分的林郁傑數學考15級分滿分，父親是齒模師的他對程式設計、資訊工程有興趣，考慮就讀中央、中山或中正大學等校的資工系；65級分黃意涵高二時參加交通大學電機營隊，認為邏輯設計、焊接等課程及活動很有趣，將以交大電機系為第一志願。

57級分的邱心婕自然科考14級分，對生物很有興趣的她希望就讀牙體技術相關科系；自學節奏口技5年的張皓閔對電機、材料系有興趣，此次59級分成績不如自己預期，考慮參加指考、一拚台大，希望與國內節奏口技達人、就讀台大的梅舜翔看齊。

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