他高中3年每天必看「這本書」 今有機會上台大醫學系

2019-02-25 14:26

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣國立員林高中學生謝禾予，學測4科59分，是該校狀元，平時成績就排在前1%的他，極有機會透過繁星推甄上台大醫學系。他唸書的方式獨樹一格，身為虔誠的基督教徒，聖經寸不離身，只要心情繁亂就看聖經或禱告，他說，能考出好成績，都是有上帝的信仰。

考大學啃教科書苦嗎？員林高中狀元謝禾予從聖經中找到答案，「苦難生忍耐，忍耐生老練，老練生盼忘，有盼望不至於羞愧，因為所賜給我們的聖靈將神的愛澆灌在我們心裡。」

這是台裔NBA球星林書豪的人生金句，對謝禾予來說，一樣受用。高中這3年，謝禾予再忙再累，有一本書絕不離書，那就是「聖經」，同樣的，這3年，每個禮拜有半天的時間一定騰出來，那就是禮拜天上午的教會禮拜。

他說，自己從小就受洗，從小牧師就教他如何禱告，如何把自己的問題交給主耶穌，他學會看聖經去撫平自己的思緒，用禱告去解決心中的煩惱。

謝禾予說，高中3年生活所有的問題都可以在聖經裡找到答案，很多人在唸書都無法專注，心力無法集中，他每天上課前一定拿出來聖經，靜靜地冥想禱告，祈求耶穌讓他擁有力量，祈求耶稣讓他有一顆平靜的心靈，晨間禱告成為他每天的必修科目。

他又說，你課業上所有的煩惱都可交給上帝，你有沒竭盡全力，哪裡不足，自己會有疑惑，所以他每天跟上帝溝通對話，就像跟自己最親的親人和老師講心裡話一樣，「當我講完，上帝已聽到，而我已經放下」，剩下就是盡全力，上帝一定會在旁幫助你。

謝禾予這3年都沒有補習，曾經他也為「要不要補習」煩惱過，但他還是問上帝，上帝告訴他，凡努力，必有所成，謝禾予把所有的心力都專注在學校的課業和老師，沒有補習，成績一樣頂尖。

校方表示，謝禾予學測4科成績59分，校排都一直維持1%，有機會透過繁星上台大醫學系。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/