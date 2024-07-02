網炸鍋！新店祥和路彎道速限降至40 交通局：增煞停反應時間

新店區祥和路（安興路至吉安街）雙向連續彎道路段，速限降至40公里。（新北交通局提供）

2024/07/02 16:36

〔記者董冠怡／新北報導〕新店區祥和路（安興路至吉安街）雙向連續彎道（約1.3公里長）路段，速限從50公里降至40公里，引發網友炸鍋質疑必要性。新北市交通局今說明，經分析祥和路彎道事故肇事原因，自摔自撞、追撞佔7成，與行車速度密切相關，為了讓駕駛人有更多煞停反應時間，提升道路交通安全，因此決定調整；另提醒，行經彎道務必減速慢行，並與周邊車輛保持適當距離。

交通局表示，祥和路全線約4公里長，非採用匝道進出管制，不是快速道路，而是一般市區道路，速限依規定為50公里，沿線多處已設警示標誌、標線，但因彎道多、視距不佳，駕駛人車速太快或分心，容易自摔或追撞前方停等號誌車輛、同向擦撞等事故，4月也曾發生死亡車禍。

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交通局援引研究指出，車速越快，需要的煞車距離越長，車輛時速40公里，從煞車至停止需要26.2公尺；時速50公里，煞停距離增至35.3公尺。

交通局提到，歷經跨局處會勘檢討，在指涉路段增設視覺化減速標線、太陽能警示燈與警示性標誌；降速10公里，並將增加移動式測速照相、評估設置區間測速可行性。

網友近日聽聞降速，紛紛在社群平台留言，多達數百條，大多不約而同提及「太扯了啦！路那麼大才40」、「真正危險的不是速度，而是速差」、「只會降速、測速及區間，凸顯相關單位無作為」、「怎麼會有降速限就沒人飆車的錯覺？」「速限較高時都不會遵守了，為何會認為降速後會乖乖照做？」

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