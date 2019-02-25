簡妘庭不讀師大附中讀二信 考出59級分全市自然組最高分

2019-02-25 15:10

〔記者俞肇福／基隆報導〕大學學測成績今天公布，二信高中簡妘庭是二信高中自然組考生的最高分，國文英文數學自然4科總級分59級分，國英數3科滿級分，自然14級分；值得一提的是，簡妘庭3年前考上師大附中，就讀一星期後決定轉回二信高中就讀，將節省下的通勤時間讀書，終於順利圓夢。

簡妘庭說，3年前會選擇讀師大附中，考量的原因不是因為明星高中的光環，而是想說可以跟頂尖的學生一起學習，增加自己的人脈有助將來人生發展；後來到師大附中就讀一星期後，卻發現每天要花兩個多小時通勤，如果要再參加社團活動，恐怕就要叫爸爸天天去台北上課，放棄社團又不是他所願，幾經思量決定轉回二信高中。

她回到二信高中後，參加戲劇社團活動，一圓在文化中心成果發表的夢想，課業上也有10幾位放棄到建中北一女改讀二信的同學一起學習，沒有因為在基隆就讀而有差距。

簡妘庭說，今天早上成績寄送到爸爸手機中，她很緊張，睡到半夜3點就睡不著，等到早上6點手機收到成績那一瞬間，她一看到59級分，興奮的大聲尖叫，把在睡夢中的爸媽給驚醒，以為她發生甚麼事，知道是學測考出59級分，全家人欣喜若狂，爸媽要她繼續加油。簡妘庭說，她希望自己靠這個成績申請牙醫系，當一個牙醫師。

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