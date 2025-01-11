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    上吐下瀉掛急診住院 受害者爆饗饗只賠「800元現金+1000元禮券」

    1名網友爆料，他在1月5日與多位朋友們前往饗饗聚餐，儘管原PO無身體異狀，然其中有3位朋友出現上吐下瀉，甚至掛急診住院，迄今卻僅收到餐廳賠償「現金800元和1000元禮券」。（資料照）

    1名網友爆料，他在1月5日與多位朋友們前往饗饗聚餐，儘管原PO無身體異狀，然其中有3位朋友出現上吐下瀉，甚至掛急診住院，迄今卻僅收到餐廳賠償「現金800元和1000元禮券」。（資料照）

    2025/01/11 15:06

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕知名自助餐廳「饗饗」信義微風分店爆出疑似食物中毒案，截至今日上午9點累計通報59人。1名網友爆料，他在1月5日與多位朋友們前往該間分店聚餐，儘管原PO無身體異狀，然其中有3位朋友出現上吐下瀉，甚至掛急診住院，迄今僅收到餐廳賠償現金800元和1000元饗賓集團禮券，令人相當傻眼。

    這名網友10日於Dcard論壇發文，內容提及5日當天至饗響信義微風分店與朋友慶生，包括5個成人、2個小朋友慶生，慶幸的是他本人目前身體無事，然其中3位朋友、1個小朋友在6日就突然開始上吐下瀉、甚至要掛急診住院，甚至有個朋友為了照顧老婆和小孩，已經向公司請假1週。

    原PO怒斥，「結果至今還沒有合理的賠償，（受害者朋友）只收到回應，是賠800元現金跟1000元饗賓集團禮券，我覺得很誇張與可悲，替我朋友與當天吃完出事的人感到難過。」

    許多網友看到PO文後相繼留言，不少網友痛批「好爛喔！錢賺飽飽，出事了就敷衍賠800」、「誇張，一個人吃飯快2000元，又吐又瀉住院不能上班只賠800元」、「送禮券也太沒誠意......都吃到出事可能也不會想再去吃」、「誇張，1000塊還是禮券，應該是醫藥全額加不只幾千塊的慰問金吧，是不知道上吐下瀉會死人是不是？」，還有網友理性留言「記得通報衛生局，以利日後求償，消保官那邊也可以詢問有什麼處理方式，看是不是能集體訴訟，這種食安慣犯不能姑息」。

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