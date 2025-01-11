111釘孤枝現場有民眾高舉「維護一中框架」 網酸：統促黨借牌上市？

一群身穿紅衣的民眾手舉「抗議政治迫害 捍衛司法正義 遵循憲法原則 維護一中框架」的布條。（記者劉信德攝）

2025/01/11 15:23

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨今（11日）號召支持者到台北市自由廣場「釘孤枝」，聲援前民眾黨主席柯文哲並抗議司法不公，周軒在臉書PO出1段影片，可看到一群身穿紅衣民眾在民眾黨111「拒絕綠色威權 還我司法正義」的活動中，手舉「抗議政治迫害 捍衛司法正義 遵循憲法原則 維護一中框架」的布條，周軒在貼文中表示「為什麼小草釘孤枝會變成『維護一中框架』？」

網友們看到貼文後紛紛留言「唉，就統促黨準備借牌上市咩」、「小草就是一群沒有中心思想的人啊，所以任何牛鬼蛇神都會附體！」、「統促黨借殼掛牌上市吧」、「從支持貪污變成支持統一了」、「笑死，挺貪腐就算了，還挺共！ 這群人真的很好笑」。

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國民黨許多人物也到場聲援，包含國民黨立委，該黨副秘書長江俊霆、發言人楊智伃以及朱立倫的嫡系子弟兵、國民黨智庫副執行長凌濤都將參與活動。

一群身穿紅衣的民眾手舉「抗議政治迫害 捍衛司法正義 遵循憲法原則 維護一中框架」的布條。

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