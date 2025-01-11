為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    111釘孤枝現場有民眾高舉「維護一中框架」 網酸：統促黨借牌上市？

    一群身穿紅衣的民眾手舉「抗議政治迫害 捍衛司法正義 遵循憲法原則 維護一中框架」的布條。（記者劉信德攝）

    一群身穿紅衣的民眾手舉「抗議政治迫害 捍衛司法正義 遵循憲法原則 維護一中框架」的布條。（記者劉信德攝）

    2025/01/11 15:23

    劉家凱／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨今（11日）號召支持者到台北市自由廣場「釘孤枝」，聲援前民眾黨主席柯文哲並抗議司法不公，周軒在臉書PO出1段影片，可看到一群身穿紅衣民眾在民眾黨111「拒絕綠色威權 還我司法正義」的活動中，手舉「抗議政治迫害 捍衛司法正義 遵循憲法原則 維護一中框架」的布條，周軒在貼文中表示「為什麼小草釘孤枝會變成『維護一中框架』？」

    網友們看到貼文後紛紛留言「唉，就統促黨準備借牌上市咩」、「小草就是一群沒有中心思想的人啊，所以任何牛鬼蛇神都會附體！」、「統促黨借殼掛牌上市吧」、「從支持貪污變成支持統一了」、「笑死，挺貪腐就算了，還挺共！ 這群人真的很好笑」。

    國民黨許多人物也到場聲援，包含國民黨立委，該黨副秘書長江俊霆、發言人楊智伃以及朱立倫的嫡系子弟兵、國民黨智庫副執行長凌濤都將參與活動。

    一群身穿紅衣的民眾手舉「抗議政治迫害 捍衛司法正義 遵循憲法原則 維護一中框架」的布條。

    一群身穿紅衣的民眾手舉「抗議政治迫害 捍衛司法正義 遵循憲法原則 維護一中框架」的布條。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播